Instagram, arrivano le “Vertical Stories”: ecco cosa sono

“Vertical Stories”: in cosa consiste il nuovo aggiornamento?

Quando arriveranno le “Vertical Stories” su Instagram?

Sono in arrivo cambiamenti suorientati addel suo uso per agevolare gli utenti. Dopo l’aggiornamento annunciato nei giorni scorsi che blocca la doppia condivisione dei post pubblicati su feed e contemporaneamente sulle stories, già si vocifera sull'arrivo di uno nuovo sulle “”.Guarda anche:In un post su, lo sviluppatoreè stato il primo a diffondere la notizia di questo aggiornamento, pubblicandodi Instagram in cui era richiesto di “” (“Swipe up and down to browse stories”).A confermare l’arrivo del nuovo aggiornamento è stato anche, Head of Instagram, che ha manifestazione l'intenzione degli sviluppatori diquindi, le “Vertical Stories” del social di immagini più popolare al mondo, come suggerisce il nome stesso , mirano ad agevolare gli utenti nel loroSi tratta quindi di un aggiornamento incentratoche fino ad oggi invece è sempre stata di tipo orizzontale, da destra verso sinistra e viceversa. Del resto, un tale aggiornamento uniformerebbe anche le stories di Instagram con il resto delle altre funzioni al suo interno, già orientate in senso verticale.Per ora quello delle “” su Instagram rimaneal fine di renderne più semplice e immediato l’uso da parte degli utenti. Poiché non sono molti ancora gli utenti che stanno sperimentando tale aggiornamento, non è possibile ancora capire il livello di gradimento della nuova funzionalità. Per questo, nell’ipotesi in cui non piaccia, potrebbe anche non essere mai adottato sul social.Insomma, anche se a quanto sottolinea un portavoce dell’azienda, si tratta ancora solo di un “” cheGuarda anche il video con