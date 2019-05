Presto si potranno condividere le Instagram Stories via link

Instagram: come funzionerà il nuovo aggiornamento?

Instagram è uno dei social network più usato di sempre nell'ultimo periodo, ed è in continuo movimento; scorpiamo quindi insieme le ultime novità social.Esattamente come si può già fare con, Instagram ha deciso di testare e introdurre unanelle stories: ben presto sarà possibile visualizzare due nuovi pulsanti, “Copia link” e “Condividi link”, che permetteranno dipubblicati dagli utenti anche ai nostri amici che non hanno un account Instagram.Per ora, infatti, è possibile condividere sulle altre piattaforme solamente, ma se questo aggiornamento verrà approvato - come tutti speriamo - Instagram potràe dare la possibilità a tutti i suoi utenti di inoltrare, ad esempio, ledei propri influencer preferiti anche agli amici che non sono iscritti al social delle foto, condividendo semplicemente ilsu altre applicazioni comeÈ stato l’insider Jane Manchun Wong, sempre aggiornato sulle ultime novità delle applicazioni social di proprietà di, a pubblicare per primo sul proprio profilo Twitter l’immagine di questo recente, che molto probabilmente potremo vedere a breve anche sui nostri cellulari.Ora è ancora in, ma non è da escludere che da un momento all’altro, aggiornando Instagram, potremmo vedersui nostri smartphone e poter iniziare ad usufruirne tutti quanti.