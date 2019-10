Tornano i like su Instagram: come vedere il numero

Tornano i like su Instagram, come vederli

Novità di Instagram

Dopo che da qualche mese ci eravamo ormai abituati a non vedere più il, ecco checi fa una sorpresa. Gradita o sgradita a seconda di come la si pensi.Infatti, da alcune ore: ilnon era più in funzione dallo scorso mese di luglio per un test, una mossa destinata a dare un duro colpo alla categoria degli influencer e a tutti coloro per cui il numero di like sotto il proprio post ha una certa importanza. Lo scopo, hanno spiegato i portavoce dei social network, era proprio quello di far focalizzare gli utenti più sul contenuto che sul numero di like. Adesso però sembra che, almeno per ora, sia stato fatto un dietro - front.Alcuni utenti in queste ore sono riusciti a, ma per poterlo fare è necessario posare un attimo il proprio smartphone e aprire la versione dekstop dell'app. Ed ecco che, come per magia, si vedrà riapparireIn queste ultime settimane Instagram ha rilasciato diverse novità per la gioia (o la disperazione) dei suoi utenti: è stata introdotta laed eliminato il “segui già”.Prima, infatti, se volevi conoscere i movimenti su Instagram dei tuoi contatti, ti bastava cliccare con il dito sul settore delle notifiche, e switchare sulla sezione “segui già”, et voilà, erano a tua disposizione tutti i dati degli account che seguivi con i loro relativi movimenti. Con il nuovo aggiornamento, Instagram ha eliminato questa funzionalità, visto sullo scarso utilizzo che riscuoteva a livello globale. A tutti è piaciuta invece la possibilità di. La dark mode è stato un gran successo: oltre a rendere più trendy l'app, ha il pregio di far riposare gli occhi dall'eccessivo utilizzo dello smartphone.