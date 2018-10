10 social star che hanno chiuso i loro account

I social network non sempre sono un posto sicuro in cui si crea un ambiente costruttivo e piacevole. Questo lo sanno molto bene alcune celebrities che lo hanno sperimentato sulla propria pelle. Infatti non sono poche le star che hanno deciso di prendersi una pausa dai social, chi ha avuto bisogno di un’ora e chi invece da anni ha cancellato il proprio account.

Andiamo a vedere 10 social star che hanno avuto bisogno di un periodo di stop da Facebook, Instagram e Twitter e scopriamo i perché.

Ed Sheeran

Marzia Bisognin

Fedez

Chiara Ferragni

Meghan Markle

Kanye West

Justin Bieber

Cameron Diaz

Alessandro Gassmann

Sara Affi Fella

Il cantautore nel 2017 ha deciso di chiudere definitivamente il rapporto con il suo account Twitter in seguito alladopo aver recitato in una puntata della settima stagione diL’artista ha commentato così la sua uscita di scena: “Vado a vedere lì e ci trovo solo gente che mi dice cose orribili. Twitter è una piattaforma per questa roba. Un commento può rovinarti la giornata. Ecco perché ho deciso di uscirne. Il mio pensiero fisso è stato capire perché la gente mi odia così tanto”.Una storia meno traumatica è quella di Marzia, laInfatti con il suo canale da 7 milioni di iscritti è amata e seguita da una community molto compatta che non ha preso bene la notizia del suo abbandono di Youtube. Ma Marzia sembra convinta della decisione, infatti ha annunciato questa scelta in un suo video esordendo così e lasciando quindi poco spazio a repliche dei fan: “Ho amato ogni singolo momento della mia esperienza su YouTube. MaUna notizia fresca fresca e che ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni è quella del compleanno del famoso rapper festeggiato a sorpresa in un supermercato, con tanto di invitati super vip. Il web si è scatenato in un’unica polemica sullo spreco di cibo, contro la coppia Fedez-Ferragni, artefice dello sconsiderato festeggiamento. Il giorno seguente pare che l’account Instagram del giudice di X Factor sia stato irraggiungibile per un’ora. Molte le teorie su questo shut down:, rabbia che lo ha spinto ain seguito alla pioggia di commenti ricevuti.E subito dopo il suo novello sposo, ecco che appare lei, la regina delle fashin blogger.. Subito questo suo allontanamento dai social, da Instagram in particolare, dove lei pubblica aggiornamenti costanti sulla sua vita e sul suo lavoro, non è passato inosservato. Ma allo scoccare della ventiquattresima ora, ecco che Chiara ha fatto la sua ricomparsa sul social. Il motivo della sua assenza?Il nuovo acquisto di casa Windsor, consorte del principe Harry, all'inizio di quest’annoLa decisione, che molti hanno interpretato come un volersiper concentrarsi così sul suo nuovo ruolo di principessa, ha fatto comunque molto scalpore. Nonostante ciò lei si era dimostrata calma e pacata, congedandosi dai social network con queste parole ringraziando «tutte le persone che l’hanno seguita in questi anni» e specificando che «ormai non utilizzavo più i miei canali da diverso tempo».Il famoso rapper aveva deciso già l’anno scorso di abbandonare tutti i social, ma quest’anno sembrava aver fatto marcia indietro. E invece, neanche dopo 24 ore dal suo ritorno su Instagram, il suo account risulta nuovamente inattivo., per cercare di attirare l’attenzione su di sé. Eppure una voce vicina a lui commentava così la sua scomparsa dai social network nel 2017:” «Non usava il social tanto spesso e non era necessario per la sua creatività. Non era un mezzo salutare per lui. Ora ha la testa da un’altra parte, sta cercando di concentrarsi sulle cose che davvero contano».Anche il golden boy canadese per un periodo aveva deciso di oscurarsi dai social network. Parliamo dell’ormai sempre più lontano, dove in seguito a, il nostro Justin aveva deciso di cancellare il suo account Instagram. Commenti però non indirizzati direttamente a lui, bensì alla sua ragazza di quel periodo,. Infatti quando i fan scoprirono la relazione tra i due giovani, per la povera Sofia iniziarono a piovere insulti e minacce da parte dei fan del fidanzato, e la situazione diventò così pesante da provocare la cancellazione dell’account Instagram di Justin.La bellissima e talentuosa star di Hollywood che proprio da poco ha annunciato il suo ritiro dalle scene, si era già ritirata a vita privata non aggiornando più i suoi social. Ma come aveva deciso di prendere questa drastica decisione? Ebbene,, precisamente l’8 novembre. Non vi dice niente questa data? Per i più smemorati, è bene ricordare loro che era periodo di elezioni in America e Cameron era fermamente contro-Trump.Anche per Gassmann il ritiro dai social è, questione che ha fatto riconsiderare all’attore il ruolo dei social network all’interno della sua vita e la sua presenza su di essi. Infatti a seguito di, Alessandro aveva deciso di abbandonare facebook commentando così la sua scelta: “Sono arrivato a una decisione che non pensavo potesse appartenermi, ma che ritengo profondamente giusta. Ho resistito parecchio e sono stato minacciato, offeso, preso in giro in maniera violenta e così anche la mia famiglia", scrive in questa lettera, e conclude "da oggi in poi non esporrò più le mie idee in pubblico.Mi sono sempre illuso che sarei riuscito a controllare gli istinti più bassi che ho, come ce l’ha ciascuno di noi, ma questa volta non ce l’ho fatta, ed ho scoperto di essere più vulnerabile di quanto immaginassi. L’attacco che ho subito mi ha toccato".L’ex tronista della trasmissione 'Uomini e Donne'. Infatti la tronista si era finta single per poter partecipare al programma di Maria de Filippi, ma single non era, anzi era prossima alle nozze. L’inganno però è stato smascherato e, alle quali la giovane non ha saputo rispondere né tenere testa, e vedendo i suoi followers scendere vertiginosamente, ha deciso di cancellare il suo account Instagram.