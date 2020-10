Black Friday 2020: offerte in anticipo su Amazon

Amazon Black Friday: le offerte già disponibili

SAMSUNG Galaxy M51: con un prezzo di lancio pari a 389,00 euro è disponibile con uno sconto di 19,10 euro. Lo smartphone ha un display di 6,7 pollici, quattro fotocamere e 128GB di memoria estendibili. Alcune caratteristiche tecniche? Ha una RAM di 6GB, batteria da 7000mAh ed è dual sim.

Samsung Galaxy Note20: l’offerta lampo permette di acquistare lo smartphone con uno sconto di 49,60 euro: il prezzo, infatti, è passato a 749,90 euro. Lo smartphone, con display di 6,7 pollici, ha tre fotocamere posteriori, una memoria di archiviazioni pari a 256GB, una RAM di 8GB e una batteria da 4300Mah.

Sony SEL-85F18: l’obiettivo a focale fissa 85 mm è disponibile a 439,00 euro con uno sconto di 211,00 euro (-32%). Nella descrizione si legge che “il design ottico accurato include un elemento in vetro ED (Extra-low Dispersion) che minimizza in modo efficace l'aberrazione cromatica, mentre l'aberrazione sferica viene accuratamente controllata per assicurare una nitidezza generale elevata con un bokeh fluido dove necessario”.

Huawei Watch Gt 2 Pro: lo smartwatch di Huawei, con prezzo di lancio 289 euro, è in offerta a 257,90 euro con l’11% di sconto. Il dispositivo fornisce dati completi come frequenza cardiaca, velocità media, massima pendenza, pista e distanza per lo sci di fondo, sci e snowboard su pista e la batteria dura fino a 2 settimane.

Sony FDR-X3000RFDI: con un prezzo di 457,68 euro, è in offerta su Amazon a 299,00 con uno sconto di 158,68 euro (35% in meno). L’offerta scade a mezzanotte. Alcune caratteristiche? La action camera è dotata di telecomando da polso, di sensore CMOS Exmor R e StedayShot Ottico Bilanciato.

Uperfect monitor portatile: disponibile a 169 euro, il monitor portale ha risoluzione 1920x1080 FHD IPS e ha un display di 15,6 pollici. Il monitor UPERFECT è altamente compatibile ed è adatto per PC, cellulare, tablet, laptop, Chromebook, Macbook, PS3 / 4, Raspberry Pi 4/3/2/1 / 3B +, XBOX ONE , Wii, Nintendo Switch, ecc.

Come ogni anno, il giorno successivo all’America e il mondo intero festeggiano il, la giornata dedicata interamente allo shopping. Il colosso diha però pensato di celebrare il venerdì nero in anticipo, lanciando sul suo portale di e-commerce,, prodotti a. Nello specifico, le offerte e gli sconti sui prodotti saranno disponibili da oggi,, fino a giovedìL’obiettivo è quello di permettere gli acquisti in anticipo e far rilassare la gente durante il frenetico. Ecco tutte le offerte già disponibili su Amazon.Dopo l’, le due giornate di sconti per i fedeli abbonati ad Amazon Prime, il colosso diha ben pensato di anticipare di un mese l’attesissimocon un lungo programma di. Come già anticipato, l’evento Amazon durerà fino al 19 novembre, anticipando di tutto il Venerdì nero. Ma quali sono i prodotti in offerta? Amazon ha chiarito che alcune offerte sarannoe dureranno per un lasso limitato di tempo, altre saranno disponibili fino a novembre ed altri ancora emergeranno nei prossimi giorni. Intanto ecco tutte leda oggi: