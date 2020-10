Google: non ricordi la canzone? Ti basta canticchiarla

Hum to Search: la funzione di Google che riconosce la canzone che canticchi

Fonte foto: Presidenza del Consiglio dei MinistriTi è mai capitato di avere una canzone che suonanella tua testa e non ricordarne ilo l’che la canta? È qualcosa che accade molto spesso ma finalmente non avrai più questo ‘problema’! Tutto quello che devi fare è semplicementeal nuovo strumento di Google,– letteralmente “canticchia per cercare” - e ti dirà di cosa si tratta.Ecco come avere accesso a questa nuovae iniziare ad un utilizzarla.Si chiamala nuova funzione integrata danei dispositiviche permettere di conoscere il titolo e l’artista del motivetto che si ha in testa e di cui non si conosce o ri ricorda titolo o artista. Da Google, infatti, è stato spiegato che “la melodia di una canzone è praticamente la sua impronta digitale” e per questo ogni canzone avrebbe una sua. Seguendo la funzione concettuale di, app che aiuta ad identificare una canzone dopo aver ascoltato un pezzo del brano, Google ha realizzato dei modelli diche sono in grado di associare glio cantati alla giusta "impronta": quando si canticchia una melodia in Ricerca, i modelli trasformano l'audio in unache rappresenta la melodia stessa. Gli ingegneri della Silicon Valeyhanno hanno dunque preparato questi modelli su una diversa “varietà di fonti, inclusi gli umani che cantano, fischiettano o mormorano, così come le registrazioni in studio“, eliminando di fatto la base musicale e la stessa qualità della voce per concentrarsi unicamente sulla. Dopo l'analisi del server, Google dovrebbe proporre diversi brani e per trovare quello giusto, non resta che ascoltare le proposte. La funzione è momentaneamente disponibile soltanto inper dispositivie in oltre 20 lingue per quelli. Ecco lo spot di presentazione.