Puoi copiare gli appunti presi a mano in formato digitale con Google Lens

Come utilizzare Google Lens per trascrivere gli appunti sul pc

Le altre funzioni di Google Lens

, un software già presente da tempo sulle piattaforme online è stato recentemente implementato con unche tutti gli studenti del mondo sicuramente troveranno utile e interessante: la possibilità di convertire un testo scritto a mano in uno in formato digitale.Guarda anche:Per iniziare ad utilizzareè necessario scaricare la rispettivagratuita, disponibile sia per dispositivisia per quelliLadel proprio dispositivo tablet o smartphone sarà infatti il mezzo attraverso cui verrà catturata l’immagine del testo scritto a mano da copiare poi sul proprio computer. Gli utenti inoltre, per riuscire nella conversione del testo in formato digitale, dovranno avere installato sul pc come browser l’ultimaInfine, dopo aver effettuato l’accesso dallo stesso personale account Google su entrambi i dispositivi, sarà finalmente possibile faree quindi la suaNell'ultimo aggiornamento sono state inoltre introdotte nuove interessanti funzioni tra cui quella relativa all’e la capacità anche didi un testo in lingua straniera.Attraverso l'uso della fotocamera, Google Lens dà accesso a molte altre funzionalità in quanto è in grado didel proprio smartphone. Questa applicazione è dunque in grado di identificare animali, piante, oggetti, vestiti, luoghi e anche codici a barre e QR.In pochi secondie ne fornirà indicazioni e riferimenti in base ai risultati della relativa