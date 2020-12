Google Down: Gmail, YouTube e gli altri servizi tornano a funzionare - tutti gli aggiornamenti

Google Down, tornano a funzionare i servizi Google

Google Down, sui social gli studenti in Dad commentano: in pausa le lezioni online

La mia interrogazione di fisica#googledown — queenexpl-HOTTYCHRISTMAS //mha 294 (@MONTY_supremacy) December 14, 2020

I servizihanno subito uno stop per diversi minuti stamattina:. Stesso problema anche sugli altri. Un brutto colpo per il gigante di internet in un momento in cui il web rappresenta una risorsa importantissima anche per i tanti studenti in Dad e per tutti i lavoratori in smartworking.Non sono ancora certema dalle 13:30 circa sembra che la situazione si sia ristabilita e gli strumenti Google siano tornati online.Il problema non si è limitato solo all'Italia: stando al sito Downdetector, ilè stato segnalato da moltissimi utenti in tutto il mondo (e in particolare in Europa) a partire dalle 12:20 di oggi lunedì 14 dicembre. Si è trattato diche ha letteralmente scatenato una bufera in tutto il globo. Tantissimi infatti i commenti e i post sui social sull'argomento,Il momentaneo down di Google ha scatenato i commenti sui social degli studenti impegnati in Dad, che in molti casi hanno dovuto interrompere le attività online. “E anche oggi se fa lezione domani grazie hacker #meet#googlemeet #google#videolezione”, “è tutto down raga #google, #youtube e anche #meet speriamo non risolvano che devo fare il compito di latino“.Ecco altri esempi: