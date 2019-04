Assassin’s Creed Unity gratis per tutti: l'omaggio di Ubisoft a Notre Dame

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile collaborazione di Ubisoft nella ricostruzione della cattedrale di Notre Dame. Ora l'azienda francese sviluppatrice e editrice di videogiochi annuncia un'altra iniziativa, un vero e proprio regalo per gli amanti dei videogiochi ma non solo! Fino al 25 aprile, infatti, sulla piattaforma Uplay sarà a disposizione gratuitamente Assassin's Creed Unity per pc! Sì, hai capito bene! Scopri il motivo leggendo il nostro articolo!

Una ricostruzione perfetta

La famosa azienda francese sviluppatrice ed editrice di videogiochiha deciso di regalare il giocoper pc con lo scopo di far rivivere la bellezza di Notre Dame. L’ottavo capitolo della saga, infatti, ambientato nella Parigi dell’1300, possiede un modello diricostruito rispettando a pieno le proporzioni reali, ottenute dopo ben 2 anni di studio dell'edificio. Ubisoft inoltre si è voluta anche impegnare nella ricostruzione e oltre ad aver fornito ilche potrebbe essere usato come progetto nel restauro, ha donatoper la ricostruzione del monumento.