GIGA vs Regali di Natale: chi vincerà?

A meno di un mese dal Natale, la corsa ai regali è ormai già iniziata! Oltre ai tanti interrogativi su cosa regalare ai tuoi amici, la curiosità e il timore su cosa potresti ricevere tu, soprattutto dalla lontana pro-pro-prozia che incontri solo nelle grandi occasioni, è davvero tanta. Tanti sono infatti i doni, poco utili o comunque non proprio affini a ciò che ti piace, che hai ricevuto negli ultimi anni. Al contrario, nessuno quasi mai ha pensato di regalarti qualcosa di davvero utile per sopravvivere al periodo natalizio. Immagina ad esempio cosa vorrebbe dire poter usare liberamente i tuoi social preferiti senza mai consumare GIGA. Sogno? No, realtà… grazie a TIM Young&Music. Ne vuoi sapere di più? Non ti deluderemo, ma prima ecco una lista di doni che puntualmente rischi di ricevere a Natale e che baratteresti volentieri per qualche GIGA in più sul telefono!

GIGA Vs La trousse di trucchi fluo: GIGA!

GIGA Vs i classici sciarpa e guanti: GIGA!

GIGA Vs il pigiama (in pile): GIGA!

GIGA Vs Kit per l’igiene personale: GIGA!

GIGA Vs il maglione natalizio: GIGA!

Il regalo di Natale che vorresti lo regala TIM!

Se sei una ragazza, il rischio forse più grande è quello cheQuesto Natale, al posto delle pantofole a forma di animaletto dello scorso anno, che non hai mai indossato, potrebbe preferire unIl motivo che potrebbe indurla a tale, tragica, scelta? La sua vicina di casa amante dei colori forti a cui non certo piace passare inosservata. Per la cara zietta è, tragicamente, l’ultimo grido in fatto di moda! Niente da fare:Qualcuno dovrebbe spiegare agliche l’esigenza di questi accessori non è certo legata al Natale. Il freddo, infatti, arriva prima. Perché quindi ricordarsi di loro come ‘ultima spiaggia’ solo quando bisogna fare un dono? Se ilperché di dubbio gusto, tranquillo perché non sei il solo.Chissà perché, in molti pensano che senza di questo sia impossibile superare le notti invernali. Ma perché?! Ecco quindi che ogni anno, durante il cambio di stagione,, di cui non avevi memoria. No, tua madre non ha approfittato di super sconti, ma si tratta di regali di Natale degli anni passati!Bagnoschiuma, shampoo, profumo, dopobarba, creme varie per il viso. Anche iPeccato, però, che si tratti di cose molto personali e cheanzi. A chi non è capitato di ricevere un profumo dalla fragranza più vicina ad un pesticida per insetti?!preferito senza limiti… Non senti anche tu questo profumo di GIGA?E’ un classico di Natale che puntualmente appare in tutti i negozi di abbigliamento: si tratta del. Che abbia il viso sorridente di Babbo Natale impegnato a consegnare doni in sella alla sua slitta o un alberello addobbato con tanto di stella sulla punta, poco importa.L’unico motivo per il quale, forse,per poi pubblicarlo sul proprio profilo in modo da riderne con tutti i tuoi amici.ProprioEcco perché ilche ti permette di(Whatsapp, Facebook, Instagram, Skype, Twitter, Telegram, Linkedin, Viber, Snapchat, WeChat, Tumblr, iMessage, Pinterest, Imo, Tinder, ASKfm),Che dire, neanche tua zia ti conosce più di TIM!