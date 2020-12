Natale 2020, i migliori videogiochi da regalare

I 10 migliori videogiochi da regalare a Natale 2020

Last of Us Part II: la saga che ha appassionato il mondo videoludico è arrivata finalmente al suo attesissimo secondo capitolo, che, come era ovvio, ha anche fatto incetta di premi ai recenti The Game Awards 2020. Se la persona a cui devi fare il regalo è stata rapita dalla prima parte, Last of Us Part II è perfetto per un Natale indimenticabile.

la saga che ha appassionato il mondo videoludico è arrivata finalmente al suo attesissimo secondo capitolo, che, come era ovvio, ha anche fatto incetta di premi ai recenti The Game Awards 2020. Se la persona a cui devi fare il regalo è stata rapita dalla prima parte, Last of Us Part II è perfetto per un Natale indimenticabile. Final Fantasy VII Remake: Final Fantasy è uno dei grandi titoli che ha segnato più di una sola generazione di videogiocatori, il capitolo VII Ramake narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra: consigliato per tutti gli appassionati della saga, ma anche per neofiti che vogliono buttarsi in una nuova avventura.

Final Fantasy è uno dei grandi titoli che ha segnato più di una sola generazione di videogiocatori, il capitolo VII Ramake narra la storia di un mondo caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra: consigliato per tutti gli appassionati della saga, ma anche per neofiti che vogliono buttarsi in una nuova avventura. Assassin's Creed Valhalla: gli assassini sono arrivati anche tra i vichinghi. Diventa quindi una leggenda tra di loro, scrivi la tua storia compiendo razzie contro i nemici, espandendo l'insediamento e accrescendo il tuo potere politico. Ideale per tutti gli amanti della saga e di chi vuole immergersi nella cultura norrena.

gli assassini sono arrivati anche tra i vichinghi. Diventa quindi una leggenda tra di loro, scrivi la tua storia compiendo razzie contro i nemici, espandendo l'insediamento e accrescendo il tuo potere politico. Ideale per tutti gli amanti della saga e di chi vuole immergersi nella cultura norrena. Immortals Fenyx Rising: la grandiosa mitologia greca prende vita grazie a questo nuovo titolo: è possibile giocare nei panni di Fenyx, un’eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un’oscura maledizione. Per tutti gli appassionati dell’antica Grecia questo titolo è sicuramente un must have!

la grandiosa mitologia greca prende vita grazie a questo nuovo titolo: è possibile giocare nei panni di Fenyx, un’eroina alata in missione per salvare gli dei greci e la loro dimora da un’oscura maledizione. Per tutti gli appassionati dell’antica Grecia questo titolo è sicuramente un must have! Cyberpunk 2077: uno dei videogiochi più attesi dell’anno, questo titolo fa immergere il gamer in un'avventura open world ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche dell’anno 2077. Questo capitolo è il discendente di un gioco di ruolo di più di vent’anni che si ispirava all’omonima corrente letteraria: imperdibile per tutti i gamer nostalgici che non vedono l’ora di rivivere quel futuro distopico che hanno già conosciuto.

uno dei videogiochi più attesi dell’anno, questo titolo fa immergere il gamer in un'avventura open world ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche dell’anno 2077. Questo capitolo è il discendente di un gioco di ruolo di più di vent’anni che si ispirava all’omonima corrente letteraria: imperdibile per tutti i gamer nostalgici che non vedono l’ora di rivivere quel futuro distopico che hanno già conosciuto. The Legend of Zelda: Breath of the Wild: in questa straordinaria avventura i giocatori sono chiamati ad attraversare campi e foreste e a scalare montagne per cercare di capire cosa è successo al regno di Hyrule. Adatto quindi a tutti gli affezionati di Zelda, ma ottimo anche per chi non conosce gli scorsi titoli e vuole iniziare un’avventura con una grafica mozzafiato.

in questa straordinaria avventura i giocatori sono chiamati ad attraversare campi e foreste e a scalare montagne per cercare di capire cosa è successo al regno di Hyrule. Adatto quindi a tutti gli affezionati di Zelda, ma ottimo anche per chi non conosce gli scorsi titoli e vuole iniziare un’avventura con una grafica mozzafiato. Animal Crossing: New Horizone: se il tran tran della vita moderna è troppo chiassoso, Tom Nook ha un'iniziativa imprenditoriale imperdibile: il suo Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Il simulatore di vita campione di incassi è senza dubbio indicato per chi vuole evadere e scoprire un nuovo mondo da edificare nel migliore dei modi e in totale libertà.

se il tran tran della vita moderna è troppo chiassoso, Tom Nook ha un'iniziativa imprenditoriale imperdibile: il suo Pacchetto isola deserta di Nook Inc. Il simulatore di vita campione di incassi è senza dubbio indicato per chi vuole evadere e scoprire un nuovo mondo da edificare nel migliore dei modi e in totale libertà. Mario Kart Live: Home Circuit: trasforma il salotto in un circuito e inizia subito la corsa più entusiasmante di sempre tra i mobili di casa! Regalo perfetto per tutti gli appassionati del mondo di Super Mario che vogliono spingersi al livello successivo con giochi in realtà aumentata.

trasforma il salotto in un circuito e inizia subito la corsa più entusiasmante di sempre tra i mobili di casa! Regalo perfetto per tutti gli appassionati del mondo di Super Mario che vogliono spingersi al livello successivo con giochi in realtà aumentata. Ori And The Will of The Wisps: dall'acclamato gioco di avventura che ha ricevuto oltre 50 premi e nomination, arriva l’attesissimo sequel: titolo dal design meraviglioso, è pronto ad accogliere tutti gli avventurieri che avranno il coraggio di mettersi in cammino accanto a Ori. Ideale per chi ama i giochi dalla grafica suggestiva e per chi adora i platform.

dall'acclamato gioco di avventura che ha ricevuto oltre 50 premi e nomination, arriva l’attesissimo sequel: titolo dal design meraviglioso, è pronto ad accogliere tutti gli avventurieri che avranno il coraggio di mettersi in cammino accanto a Ori. Ideale per chi ama i giochi dalla grafica suggestiva e per chi adora i platform. Marvel's Spider-Man Miles Morales: dopo il rivoluzionario primo capitolo di Spiderman in esclusiva per Ps4, ecco che arriva il sequel, dove l'adolescente Miles Morales cerca di ambientarsi in un nuovo quartiere mentre segue le orme del suo mentore, Peter Parker, come nuovo Spider-Man. Consigliato per tutti gli appassionati Marvel: non potranno che amare anche questo nuovo capitolo della serie.

Tutti, ma anche - e spesso soprattutto -. Quindi se hai uno dei tuoi cari che, ecco che noi di Skuola.net abbiamo redattoLa corsa per trovare il regalo perfetto per Natale da regalare a ognuno dei nostri affetti, e anzi, è quasi agli sgoccioli:. Dunque, senza indugio,che senza dubbio sarebbero un regalo estremamente gradito per qualsiasi appassionato.