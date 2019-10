Buco nero su Fortnite e strani numeri per la stagione 11

Fortnite risucchiato da un buco nero

11, 146, 15 e 62: cosa significano questi numeri su Fortnite?

Fortnite: quando si riprenderà a giocare?

Ormai da qualche ora uno dei giochi più seguiti degli ultimi anni è ufficialmente fermo. Stiamo, ovviamente, parlando di, per la precisione della modalità di, quella modalità che vede 100 giocatori affrontarsi in uno scontro all’ultimo sangue su un’isola altrimenti deserta,. Ed è proprio l’isola in questione, la mappa di Fortnite che qualche ora fa. Ma scopriamo meglio cos’è successo.La sera di, durante l’evento conclusivo della decima stagione del battle royale più famoso del mondo, Fortnite, è avvenuta una cosa del tutto inaspettata: una pioggia di meteoriti sulla mappa del gioco chenel quale sono stati risucchiati tutti i giocatori, isola del gioco compresa. E’ore che su qualsiasi dispositivo si acceda a Fortnite, l’unica immagine visionabile è proprio quella del, su sfondo anch’esso nero.Dopo la comparsa, che ricordiamo persiste ancora adesso, dell’enigmatico buco nero, sullo sfondo hanno fatto la loro comparsa ancheche però non sembrano aver trovato un’interpretazione univoca e approvata dall’intera comunity di Fortnite. Che siano un countdown all’inizio della nuova fase del videogioco?Lo scopo dell’inquietante buco nero sarebbe quello didel pubblico per ladel Battle Royale Fortnite, che sembrerebbe intento, intorno alle, a rilasciare unaconrispetto al passato. Ovviamente dai canali ufficiali di Fortnite e di Epic Game ancora, mentre attualmente su, il noto social network dedicato agli streamer, sonoche da tutto il giorno stanno guardando le varie live dei loro gamer preferiti, sperando che il buco nero faccia posto a un contenuto più succoso e divertente. E quindi, proprio come stanno facendo loro,e tenere d’occhio il gioco!