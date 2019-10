Instagram, nasce la funzione per silenziare i commenti

Instagram, come silenziare i commenti: la funzione anti-bulli

Arriva la call “Create don’t hate”

il social tra i più amati dai teenagers, ha deciso diPer arginare, infatti, i commenti negativi che purtroppo capita di ricevere quando si posta qualcosa, ha pensato di inserireche ha lo scopo proprio di mettere a tacere il bullo di turno.Scoprilo!Guarda ancheUsare laè davvero semplice e potrai farlo in diversi modi! Il primo, forse il più veloce, consiste nelloAltro modo per mettere a tacere il bullo di turno è quello dioppure, terza opzione, ti basterà, che trovi nel menù Impostazioni. Una volta applicata, la funzione ‘Silenzia’, non permetterà più al bullo di vedere quando sarai online nè se hai letto i suoi commenti. Sarai inveceoppure se eliminarli. Per quanto riguarda i messaggi diretti, invece, verranno spostati nella sezione Richieste di messaggi, ma non saranno accompagnati da alcuna notifica. Grazie a questa nuova funzione, davvero veloce e facile da attuare,Instagram 1, Bullismo 0!La battaglia che Instagram ha intrapreso contro i bulli non si limita alla funzione ‘Silenzia’. Il social ha infatti lanciato anche una( Create, non odiate) cheNei prossimi mesi il social lancerà in tutto il mondo un adesivo checontribuendo così alla battaglia contreo il bullismo.