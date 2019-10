Novità Instagram: introdotta la dark mode e eliminata la modalità per “spiare” chi segui

Eliminato il “segui già” da Instagram

Dark Mode di Instagram operativa su iOS

Dopo lasotto le foto, ecco cheapportando modifiche strutturale al social più apprezzato del momento. Il nuovo aggiornamento sembra che andrà a colpire da una parte soprattutto glio aspiranti tali, togliendo a tutti gli utenti la possibilità di usufruire della funzione “”, mentre dall’altra parte l’apprilasciato da Apple qualche settimana fa.Prima, se volevisu instagram dei tuoi contatti, ti bastava cliccare con il dito sul settore delle notifiche, esulla sezione “”, et, erano a tua disposizionecon i loro relativi movimenti: a cosa mettevano “mi piace”, cosa commentavano e chi seguivano. Tuttavia con il nuovo aggiornamento, Instagram, giustificando questa scelta tramite varie dichiarazioni sulloche questa funzione riscuoteva a livello di utilizzo globale.Grazie al nuovo aggiornamento dei dispositivi Apple al nuovo sistema operativo, tutti i device che sono stati correttamente aggiornati hanno tra le nuove funzioni l’opzione di poter attivare la. Una modalità tutta nuova che coinvolge già moltissime app e che rende la visione dell’intero telefono non più a sfondo bianco,. In modo da. E tra le app aggiornate e pronte per poter essere usate in questa nuova modalità c’è ovviamente anche. E per Android? Ancora, per ora, ma si vocifera che una mode simile potrebbe arrivare molto presto.