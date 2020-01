Come cambiare nome su Instagram

Cambiare nome su smartphone

Aprire l’ applicazione .

. Vai sulla sezione della gestione del profilo cliccando sull’ ultima icona in basso a destra .

. Clicca sull’icona con scritto “Modifica il profilo” : generalmente si trova sotto il numero di post, follower e seguiti del tuo profilo oppure tra la bio e le storie in evidenza, in base al sistema operativo che si usa, Android o iOS.

A questo punto clicca su Username e inserisci il tuo nuovo nome profilo, il quale ti verrà convalidato solo se ancora non utilizzato tra gli altri utenti del social.

Quando hai finito, clicca sulla spunta blu (Android) o Fine (iOS) in alto a destra e il gioco è fatto.

Cambiare nome su pc

Aprire Instagram tramite il sito web

Se ancora non è stato collegato, accedere al proprio profilo tramite username e password.

Cliccare sull’ ultima icona in alto a destra (quella che ricorda una sagoma umana).

Come su smartphone clicca su "Modifica il profilo" , la quale icona si troverà accanto all'username e sopra il numero di post, follower e seguiti del proprio profilo.

A questo punto clicca su Nome utente e inserisci il tuo nuovo nome profilo, il quale ti verrà convalidato solo se ancora non utilizzato tra gli altri utenti del social.

Inserito il nuovo nome, clicca su Invia.

Se avete un account, potrebbe esservi capitato almeno una volta nella vita di volerperché quello vecchio non vi piaceva più. Come altri social, Twitter o Facebook, anche Instagram permette di cambiare il proprio username dopo la creazione dell’account. Questo è ilAndiamo quindi a vedere insieme come cambiarlo sia su smartphone che su pc.A tutti è capitato di voler cambiare il nome utente del proprio profilo Instagram e farlo è un vero gioco da ragazzi! Ecco la procedura da eseguire su smartphone, Android o iOs.La seguente, invece, è la procedura da eseguire sul web attraverso qualsiasi motore di ricerca.