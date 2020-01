Come cancellare cronologia su Instagram

Cancellare la cronologia su smartphone

Aprire l’ applicazione .

. Aprire la sezione del proprio profilo cliccando la quinta icona in basso a destra .

. Accedi alle Impostazioni cliccando l’icona raffigurante tre linee parallele in alto a destra.

cliccando l’icona raffigurante tre linee parallele in alto a destra. Cliccare sulla sesta voce “Sicurezza” oppure usa la barra di ricerca per trovarlo.

oppure usa la barra di ricerca per trovarlo. Nell’elenco che vi si aprirà, selezionare naturalmente “Cronologia delle ricerche” .

. Adesso potrai cancellare tutto ciò che hai cercato in due modi: cliccando su “Cancella tutto” in alto a sinistra accanto alla scritta “Ricerche recenti”, oppure cancellare ogni singola voce di ricerca cliccando sulla “x” vicino ogni profilo.

Cancellare la cronologia su pc

Aprire il sito di Instagram .

. Accedere al proprio profilo tramite username e password.

tramite username e password. Cliccare sull’ ultima icona in alto a destra (quella che ricorda una sagoma umana).

(quella che ricorda una sagoma umana). Aprire le impostazione relative all’account, cliccando sull’ icona a forma di ingranaggio accanto a “Modifica il profilo”.

accanto a “Modifica il profilo”. Ora cliccare su “Privacy e Sicurezza” . Scorrere in basso e accedere alla sezione “Dati dell’account” > “Visualizza i dati dell’account” .

. Scorrere in basso e accedere alla sezione . A questo punto vi si aprirà una lista di informazioni modificabili sul vostro profilo. Selezionare quindi “Cronologia delle ricerche” > “Visualizza tutto” .

. Da qui potrai cancellare l’intera cronologia di ricerche cliccando su “Cancella la cronologia di ricerche” in blu.

Usandovi è sicuramente capitato di dover cercare qualche vostro amico/a, un luogo o un hashtag. Vi sarà anche capitato di voler eliminare la cronologia ma senza sapere come fare...finendo così per perdervi tra le impostazioni del social. Essendo lo, ogni qual volta finisca nelle mani di un amico abbiamo sempre paura che possa sbirciare tra le nostre attività recenti.. Scopriamo in questo articolo come fare sia su smartphone Android o iOS, che su pc.Cancellare la cronologia e i cookies dei siti visitati è sempre una cosa positiva per navigare con più sicurezza e avere, perché no, più memoria sul dispositivo. Ecco come cancellare la cronologia su un dispositivo mobile.L'eliminazione della cronologia di navigazione viene applicata su tutti i dispositivi sui cui viene attivata la sincronizzazione e su cui si è effettuato l'accesso.