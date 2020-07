Amazon Prime Student regala 10€ ai nuovi iscritti!

Offerte e bonus per i nuovi abbonati Amazon Prime Student

Abbonamento ad Amazon Prime Student: tutti i vantaggi

Spedizioni illimitate in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni

Prime Video con Film e Serie TV

Prime Music con più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

Twitch Prime con contenuti in-game ogni mese senza costi aggiuntivi

Amazon Photos con spazio di archiviazione illimitato

Prime Reading con centinaia di ebook Kindle

Accesso anticipato alle Offerte Lampo

Amazon, il, ormai diffusissimo anche in Italia, aggiunge alla versione per studenti del suo sistema di abbonamento,, nuove succulente sorprese. Infatti, se proprio come per Amazon Prime, abbonandosi al servizio, Amazon Prime Student permette di avere le spedizioni in un giorno illimitate senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti, film e serie TV in streaming,Scopriamone di più.Amazon Prime Student in questo periodo immediatamente post-lockdown. Infatti, iscrivendotiavrai diritto, oltre che ai 90 giorni gratuiti di servizio, anche a. Ma non solo: infatti, in aggiunta al bonus da spendere sui prodotti venduti su Amazon, avrai, ma alla. Vediamo meglio in cosa consiste l’abbonamento.Amazon Prime, l’abbonamento classico, prevede già una serie di, come:Amazon Prime Student quindi, non solo può darti accesso a tutti questi vantaggi e ai, ma il prezzo dell’abbonamento, rispetto all’abbonamento Prime standard,. Infatti, dopo i 90 giorni gratuiti, Prime Student, per un, al posto del