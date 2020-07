Back to school: da Apple AirPods scontatissimi per gli studenti che comprano Mac e iPad

Se compri un Mac o iPad avrai gli AirPods in regalo

Dopo le novità della campagna delamericano,ha finalmente annunciato la nuova promozione italiana che permette a studenti universitari e personale scolastico di ricevere gligratuitamente. Ci sono però dellee delleda rispettare, ecco tutto quello che c’è da sapere per usufruire della promozione.ritorna con la promozione per ilanche quest’anno. La campagna però non riguarda del tutto il mondo scolastico: nel regolamento si legge che i clienti idonei sono tutti idi istituti di istruzione pubblici e privati in Italia, gli studenti già iscritti o ammessi apubbliche o private in Italia e i genitori che effettuano l’acquisto per conto dei propri figli già iscritti o ammessi all'università. Nello specifico questi possono usufruire di uno sconto promozionale pari aquando acquistano un Mac o un iPad insieme a un paio di AirPods entro il. I prodotti che sono inclusi nella promozione?. Nel bando è altresì specificato che il MacBook Air 13" del 2019 non è idoneo all’offerta e che l’acquisto die di resi in scatola aperta venduti “tali e quali”a usufruire di questa offerta. Lo sconto, infine, viene applicato quando si acquistanocon custodia di ricarica normale o. Come funziona? Mettendo nel carrello un prodotto idoneo e le AirPods viene subito inserito lo sconto e segnalata da differenza di soldi dell'ordine. Acquistando un Mac o un iPad con i prezzi, infine, viene applicato uno sconto delsu. Ecco il regolamento