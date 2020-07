Amazon Prime Day 2020, si farà da agosto fino alla fine dell’anno

Amazon Prime Day 2020, si inizierà dall’India il 6 agosto

È in arrivato il, il più grande evento mondiale di shopping di Amazon. Come anticipato negli scorsi mesi, il colosso diaveva ben pensato di rimandare l’evento atteso dai fedeli clienti di Amazon iscritti al programmadurante l’. In questi giorni, invece, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: ilpartendo dall’e terminando nel corso dell’anno nel resto del mondo.Dal 2015 il calendario del mese di luglio in casaè sempre stato riempito da giornate ricche di sconti sui prodotti in vendita sul sito e offerte speciali dedicate esclusivamente agli abbonati al servizio. Durante il, però, ilè stato annullato per studiare nuove misure economiche per far ritornare l’azienda al business precedente alla pandemia. Tutti ricordano le restrizioni nelle spedizioni durante il periodo di quarantena e le priorità ai beni di prima necessità. Ma se in passato circolava l’ipotesi che l’evento sarebbe iniziato attorno al 5 ottobre, casa Amazon ha diffuso una nota chiarendo che sono “entusiasti del fatto che i clienti Prime in India potranno vedere le opportunità di risparmio nelle date 6-7 agosto e che i clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno”. La scelta della data e del luogo potrebbe essere attribuita alla vicinanza con ile i festivalche stimoleranno sicuramente il consumo. L'azienda ha altresì dichiarato che i clienti avranno accesso a oltre 300 nuovi lanci di prodotti da marchi comee oltre 150 lanci da aziende locali. Ecco la nota completa diffusa:"Negli ultimi cinque anni, Prime Day è diventato una ricorrenza speciale e il periodo migliore per i clienti Prime per acquistare offerte incredibili sia per loro stessi, sia per gli amici sia per la famiglia – e ogni anno non vediamo l’ora che arrivi questo momento. Quest’anno organizzeremo il Prime Day più tardi del solito, garantendo la sicurezza dei nostri dipendenti e supportando i nostri clienti e i nostri partner commerciali. Siamo entusiasti del fatto che i clienti Prime in India potranno vedere le opportunità di risparmio nelle date 6-7 agosto e che i clienti di tutto il mondo potranno godersi il Prime Day entro la fine dell’anno. Non vediamo l’ora di condividere presto maggiori dettagli".