Diventa ricco come Elon Musk con l'app che ti dice su quale azienda investire

Elon Stocks: l’app nata dopo il caso Elon Musk

Dopo aver mandato inil social Clubhouse , patron di, è tornato a far parlare di sé nella nuova veste di. Pare che la suasul futuro di un’azienda valga di più rispetto a quella ditanto che ad ogni suo apprezzamento fatto su Twitter ne consegua un’impennata indell’azienda in questione.E se ti dicessimo che è nata un’che ti dice su quale azienda investire in base alledi Elon? Vediamo più da vicino di cosa si tratta., tra gli imprenditori più ricchi del mondo, continua a cavalcare l’onda degli affari, adesso in veste didi Borsa. Dopo un suo apprezzamento rivolto alla catena di gamingtutti hanno iniziato ad investire sulla società, facendola rialzare dalla crisi generata già prima dello scoppio della pandemia. Secondo le recenti analisi riportato da Money.it , l’azienda ha conosciuto nell’ultimo periodo unatanto che il prezzo di un singolo titolo GameStop è cresciuto delcon un valore di scambio attuale pari a 147,98 dollari. Dietro a tale crescita non ci sarebbe però il successo delle nuove console come, bensì un semplicedi Elon Musk sull’azienda. Da qui l’ispirazione deiper creare un’app,, che capitalizza l'influenza che Elon Musk ha sul prezzo delle azioni. Il servizio, disponibile pagando 1, manda unaai dispositivi collegati ogni volta che Elon menziona un’azione su Twitter. Il sito dice proprio così: “Quando Elon menziona un'azione in un tweet, ti invieremo un messaggio”.A proposito di, ecco leche non possono mancare sul tuo