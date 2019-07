Arriva l'app che ti "insulta" se non fai attività fisica

Ecco l'applicazione che ti insulta se non ti alleni

Con l'arrivo dell'estate il desiderio diaumenta e contagia un po' tutti. Non sempre però è facile conciliare gli impegni di studio o di lavoro con le. In tanti, infatti, proprio non riescono acomplice soprattutto la mancanza di volontà. Proprio per questo motivo, per ritrovare quella motivazione necessaria ad allenarsi arrivache,che la installeranno a recarsi in palestra! Curioso di sapere come funziona? Leggi l'articolo!Si chiamae ha lo scopo di aiutare tutti coloro che proprio non riescono aCome? Semplice,in modo simpatico e divertente ovviamente!ti basterà inserire i tuoi dati, da quelli anagrafici al piano d'allenamento, passando per le palestre più vicine a casa tua ed infine i giorni in cui dovresti andare in palestra.ma altrove, ti. Sarai tu, però, a decidere il livello di questi ultimi: passivo-aggressivo, offensivo o abusivo. L'obiettivo è quindi quello di. Riuscirà nel suo intento? Non ti resta che scaricarla per verificarlo in prima persona!