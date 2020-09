Università, studenti in protesta il 25 settembre

Università: il 25 settembre la mobilitazione degli studenti

Dopo laanche gli atenei italiani si stanno mobilitando per la ripresa delle. Nelle diverse università italiane si seguiranno diverse modalità ma in quasi tutti i casi sarà garantita la doppia erogazione della didattica, online e in presenza. Nel frattempo ilha lanciato unanegli atenei e nelle città sul tema della riapertura delle università e dei finanziamenti al sistema universitario.“Dopo mesi di lockdown e di didattica a distanza ancora oggi governo ed atenei non riescono a garantire a tutti gli studenti e le studentesse di rientrare in sicurezza nelle università del nostro paese”. A parlare così è, coordinatrice nazionale del Link, a proposito delleadottate dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19. “Continuiamo a ribadire – sottolinea Guarino - chedeve essere una priorità del governo per rilanciare tutto il paese, attraverso une un potenziamento della ricerca che produca innovazione. Dopo tutto questo, ora gli studenti vogliono riprendere parola!” Proprio per questi motivi, gli studenti italiani hanno deciso di alzare la voce già da adesso “Ilnei nostri atenei e nelle nostre città insieme all'Unione degli Studenti, verso lalanciata dal movimento Priorità alla Scuola, a cui aderiamo e nella quale vogliamo portare anche i temi universitari. Il 25 settembre vogliamo rivendicare la possibilità per tutti gli studenti e le studentesse di tornare fisicamente a frequentare gli atenei in sicurezza, e laattraverso il rifinanziamento con il Recovery Fund del sistema universitario, che ormai da troppi anni sconta una grave carenza di risorse.”