Università: aumentano le tasse, studenti in protesta

La "no tax area" è una misura importante per gli studenti universitari, ma spesso l'applicazione della regola non porta subito ai risultati sperati. Così arriva la denuncia di Link - Coordinamento Universitario, secondo cui il peso della no tax area - che "salva" dalle tasse gli studenti dal reddito basso - ricadrebbe sugli studenti delle fasce contributive più alte, in particolare negli atenei "in bolletta" che non riescono ad assorbire in altro modo la riforma. “Durante lo scorso anno accademico, nei nostri atenei - dichiara Andrea Toti, Coordinatore nazionale del sindacato studentesco - è stata introdotta una no tax area per gli studenti le studentesse con l’ISEE inferiore ai 13.000 euro, non oltre il primo anno fuori corso e che avessero conseguito un determinato numero di crediti; tuttavia l’applicazione della nuova normativa disciplinata dalla legge di stabilità 2016 ha riservato per migliaia di studenti un inaspettato aumento delle tasse.”

Effetti collaterali della no tax area

Studenti in protesta

Secondo Link, insomma, in alcune realtà la no tax area finisce per essere "pagata" dagli altri studenti, non solo i più abbienti, ma addirittura quelli con più difficoltà negli studi. Questa "stortura" nell'applicazione di un provvedimento mirato alla tutela del diritto allo studio ha scatenato proteste in tutta Italia. "In queste settimane in cui migliaia di studenti e di studentesse si stanno trovando a dover pagare tasse altissime e inaspettate, ci stiamo mobilitando in tanti atenei del Paese - continua Andrea Toti - Così come venerdì al Politecnico di Bari, dove più del 40% di studenti han visto le tasse lievitare, oggi a Bologna, ci sarà un presidio sotto il rettorato, per chiedere il taglio delle tasse a chi le ha viste crescere esponenzialmente e la riapertura immediata della finestra per la presentazione dell'ISEE all'Ateneo."