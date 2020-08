Sessione autunnale: 7 consigli per riprendere a studiare

Sessione di settembre: 7 consigli per motivarsi a studiare

Fissati degli obiettivi realistici

Niente panico

Fai sport

Fai il meglio che puoi

Cerca di interessarti il più possibile a ciò che sta studiando

Studia nel modo più produttivo

Premiati

Goccia cinese. Spaccaossa. Vergine di Norimberga. Tra tutti questi, però, i torturatori medievali non ne avevano considerato uno, che potrebbe essere reputato al livello dei citati:. Esatto, per tutte le anime meste che non, ma più si avvicina la fine di agosto, più i muscoli sfinterali si contraggono in spasmi di terrore.Oltre al danno la beffa, in altre parole.Sono le 11, sei ancora a rotolarti tra le lenzuola perché la sera prima eri a far festa. Riemergi di botto dal mondo dei sogni perché un macigno ti piomba sullo stomaco. "DEVI STUDIARE CHE ALTRIMENTI TI BOCCIANO!" Terribile aruspice di messaggi infernali, tua madre ti fissa con sguardo imperscrutabile. Intontito ti alzi, volgi verso la scrivania e apri i libri. Lo sguardo ti finisce sul calendario e ti rendi conto che. "Non è possibile, ieri era il primo di agosto!" Ecco. Tuttavia non disperare:Fino a ieri il tuo impiego più intellettuale era leggere il retro dello shampoo per passare il tempo in bagno, adesso vuoi studiare 300 pagine di malloppo al giorno? Evita. Ciò che pero è molto utile è fissarsi una tabella di marcia precisa e da rispettare categoricamente.Non farti paralizzare dalla paranoia di non farcela. Non appena vedi che il pensiero negativo incombe, chiudi i libri, prNessuno è mai stato produttivo piangendo sui libri… Basta che non diventi un'abitudine!L'attività fisica aiuta la concentrazione e aumenta il rilascio di endorfine, sostanze che fanno provare una sensazione di benessere. In più aiuta a stancarsi fisicamente, quindi la sera riuscirai a dormire molto più facilmente. Insomma, meno ansia, più concentrazione, più riposo e fisico scolpito. Devo aggiungere altri motivi per convincerti?Certo, studiare d'estate non è augurabile a nessuno, però già che ci sei fallo al meglio delle tue possibilità: è sempre meglio mettere in conto il fatto che, se il piano A non dovesse andare, il piano B, ossia dare l'esame in un'altra sessione, dev'essere preso in considerazione. Ed ovviamente è molto più auspicabile, piuttosto che dover ricominciare da capo.Studiare perché si deve e studiare perché si vuole sono due concetti molto diversi. E, mentre il primo è il più comune, il secondo è in assoluto il miglior modo per interiorizzare i concetti. Cerca, nella materia che stai studiando, un argomento chiave che stimoli il tuo interesse e la tua attenzione: vedrai cheOgnuno di noi conosce i suoi limiti. Tendi a distrarti facilmente?. Ti stufi di ripetere dopo il primo paragrafo?I libri ti mettono tristezza? Compra dei pennarelli e facci tanti disegnini (Okay, forse con questa sto esagerando…). In ogni caso, il succo del discorso è che, se durante l'anno risulta ostico studiare, ma è doveroso, d'estate il senso del dovere va a farsi un giro a braccetto con il senso del tempo e l'organizzazione. E con questo non sottovalutabile inghippo, risulta quanto più necessario trovare degli escamotages per farsi andare giù il boccone amaro.Essendo molto difficile il compito che stai portando avanti, quando raggiungi i tuoi obiettivi, fatti un regalo: che sia l'uscita con gli amici, un bagno al mare o un gelato, daje! Come diceva il vecchio saggio "nulla è più meritato, del premio per chi ha studiato".
Andrea Buticchi