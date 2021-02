All'Università il regolamento per gli esami online: vietati i simboli politici e religiosi

Crocifisso e simboli politici banditi dagli esami online

Le regole dell’Ateneo torinese per non far copiare gli studenti

Gli studenti contro le nuove norme dell’Università di Torino

Sembrerebbe essere prossimo alla pubblicazione. Le norme contenute da questo documento sarebbero molte e tutte volte a, soprattutto per ciò che concerne glia distanza. Scopriamo quali sono state le indicazioni che sono trapelate e sulle quali si è aperta un’accesa polemica.Da quanto riportato dal Corriere.it , una delle norme che dovrebbe essere contenuta nel novello regolamento prossimo all’approvazione dall’Università di Torino e che ha scatenato un’infiammata polemica è quella relativa all’ambiente in cui l’universitario dovrà svolgere l’esame:, quindiche gli studenti potrebbero avere appese alle pareti di camera propria.Nel nuovo regolamento non ci sono solo norme sull’ambiente ideale per svolgere gli esami online, ma anche per cercare di ridurre al limite il pericolo che qualche studente possa. Ildovrà essere sempre, in modo da scoraggiare eventuali suggeritori nascosti, il computer dovrà essere munito delsul quale dovrà essere avviato undi controllo, il cosiddetto sistema di, volto a scovare chi bara agli esami online, ma fino ad oradallo stesso Ateneo torinese, questi alcuni dei provvedimenti ora in discussione dai docenti e dal rettore dell’Università di Torino.Assieme all'annuncio di un nuovo regolamento, non si sono fatte attendere le, presentate da, il collettivo appartenente alla sinistra universitaria: “Questo regolamento — attaccano dal SI, come riportato dal Corriere.it — non tutela dal digital divide e dal recupero degli esami persi, ammette il proctoring come strumento senza però chiarire le garanzie sul suo utilizzo. Insomma, serve solo a tranquillizzare i docenti e non è stato stilato in modo inclusivo ed equo”. E continuano duramente chiarendo che: “Il software non evita il vero problema, il flop delle connessione che ha impedito lo svolgimento di molti esami”. Anche senon si è fatta di certo attendere, che cercando di calmare gli animi, ha puntualizzato: “È una bozza messa in discussione e che potrà cambiare”.