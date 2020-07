Esami universitari online? Il dress code per la sessione estiva

Sessione estiva: il dress code per gli esami online

Non presentarti in pigiama! Partiamo dal consiglio più ovvio: le norme di comportamento che rispetti quando vai a lezione sono le stesse online! Fondamentale, dunque, è non presentarsi in pigiama, assonati o con una tazzina di caffè tra le mani.

Cura pettinatura e accessori: non tralasciare la cura di capelli e viso! Le studentesse potrebbero scegliere un trucco semplice ma efficace; gli studenti, invece, potrebbero assicurarsi di avere barba e capelli ordinati!

Indossa qualcosa di leggero: come accade per gli esami in presenza, l’attesa del proprio turno potrebbe essere lunga anche online. Evita dunque di indossare indumenti scomodi o pesanti. Con il caldo e l’agitazione non solo la sudorazione potrebbe causare la comparsa di macchie sui vestiti, ma potresti avere anche un calo di pressione o problemi respiratori.

Niente canottiere o smanicati: come si diceva prima, il caldo, l’ansia e i dispositivi di protezione personale sicuramente non contribuiranno ad un esame fresco e rigoglioso ma evita di indossare indumenti smanicati o canotte. Per evitare il maculato da sudore, scegli dunque capi morbidi con tessuti naturali.

Non indossare abiti troppo appariscenti: quando si svolge un esame è consigliabile optare per la semplicità e la comodità! Le ragazze potrebbero dunque evitare di indossare vestiti troppo elaborati perché potrebbe risultare scomodo averli addosso per tutta la durata dell’esame senza muoversi o dare due passi.

Non importa che scarpe indossi: a differenza degli esami in presenza, per quelli online non importa se indossi scarpe chiuse o infradito da casa. E gli short? Se sei sicuro di restare seduto tutto il tempo, potresti anche indossarli!

È tempo di esami! Dopo l’e le conseguenti misure cautelative, la maggior parte degli atenei italiani ha adottato il digitale anche per gli esami della. Dopo la sperimentazione di software e programmi in grado di assicurare lae l’dello svolgimento, infatti, gli studenti universitari hanno iniziato a sostenere esami scritti e orali direttamente dalle loro case.Ma cosa bisogna vestirsi? Ecco i nostri consigli!Laè ormai iniziata e gli studenti universitari stanno impiegando le ultime energie per sostenere gli ultimi esami del semestre e andare finalmente in vacanza. Come già noto, quasi tutti gli atenei italiani stanno adoperando ilanche per gli esami a distanza, permettendo così agli studenti di sostenere gli esami da casa. Sebbene non esista un vero e propriosul modo di vestirsi, noi di Skuola.net abbiamo pensato a dei consigli per uncomodo e confortevole per farti vivere al meglio gli esami orali da remoto.