5 consigli strategici per studiare per la sessione estiva

1. Scegli il giusto orario per studiare

2. Stabilisci un obiettivo reale

3. Punta su un'ottima organizzazione

4. Non rinunciare alla pausa

5. Utilizza gli appunti di qualità di Skuola.net|Store

E' iniziato il countdown verso la, quella decisiva per mettere al sicuro il passaggio all'anno successivo senza lasciarsi indietro esami arretrati. Con i suoi due mesi di durata, è la più lunga dell'anno ma anche la più dura: la primavera è iniziata e il caldo arriverà a breve, l'di un anno passato sui libri, se uniti agli sberleffi degli amici che si vanno a divertire mentre voi siete costretti a restare sui libri, non aiutano mai lo studio.Ecco qualche semplice trucchetto per non bucare la sessione estiva e prepararla al meglio.Sappiamo bene cheè un’impresa da eroi. Ma c'è un rimedio: basta organizzare lo studio nelle ore più fresche della giornata, come per esempio aled evitare di studiare nei momenti più caldi, per esempio durante il primo pomeriggio. Per non soccombere al calore è anche importanteUn buon giocatore si siede al tavolo da gioco scegliendo da subito i numeri su cui puntare. Anche voi dovrete fare così con gli esami. Niente programmi improbabili, scegliete il numero di esami che pensate di poter preparare in base all'ampiezza del programma. In genere la sessione estiva aiuta a togliersi gli. E anche se non sapete esattamente quali siano le date degli appelli, dividetevi i vostri esami obiettivo in parte su Giugno e in parte su Luglio. Una volta deciso l'obiettivo, fin da ora si può partire ad organizzare lo studio dando priorità agli esami programmati per Giugno.Per evitare che lo studio vi si, è importante iniziare a, un po' alla volta. Finita una lezione, sistemate gliin maniera da memorizzarli con più facilità. Organizzate le nozioni da imparare in: in questo modo vi sarà più semplice capire i concetti nodali dell'argomento studiato. Inoltre, potete buttar giù unaLo sapevate che le cosiddette "? Infatti, il nostro cervello, di tanto in tanto, ha bisogno diper poi tornare a studiare più forte di prima. Fare delledi studio, vi aiuterà a. Impostate la sveglia del vostro cellulare in modo cheper fare qualcos'altro: mangiate un frutto, uscite a prendere un po' d'aria o fate una telefonata ad un vostro amico. Finita la breve pausa, tornate alla scrivania ed utilizzate i prossimi dieci minuti per ripetere quello che avete studiato nell'ora precedente e, dopo di che, date il via alla vostra nuova full immersion per altri 50 minuti.Tabella di marcia, giuste pause, orari da rispettare: siete praticamente pronti per lodella sessione estiva. L'ultimo consiglio è quello di preparare con cura il materiale sul quale studiare: appunti, libri, monografie. Ma se vi accorgete che tra i quaderni vi manca qualche argomento importante, non fatevi prendere dal panico. Puoisu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net|Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.