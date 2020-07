Classifica delle Università Censis 2020 2021: svettano Perugia, Trento e Camerino

Perugia vince tra i grandi atenei statali

Trento vince tra gli atenei medi

Camerino vince tra gli atenei piccoli

Ilha pubblicato l'annuale classifica delle. Si tratta ormai di un evento molto atteso che dà la possibilità di capire quali sono gli atenei più validi in Italia. Un oper gli studenti che hanno concluso gli studi con diversi indicatori:Quest’anno sono state introdotte anche nuove categorie come l’occupabilità dei laureati delle università statali, il grado di soddisfazione per i servizi. L’istruzione universitaria è stata scelta daldei giovani usciti dalla scuola superiore.sono quelli che riescono ad assorbire il maggior numero di immatricolati rispettivamente con il 15,5% e il 12,5%. Vediamo nel dettaglio i dati che sono emersi dall'edizione 2020-2021.L'Università dimantiene la posizione di vertice nella classifica dei grandi atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti) con un punteggio complessivo di 92,7). In particolare, fra i grandi atenei Statali, sale di due posizioni l'Università di(90,3), dal quarto al secondo posto. Arretra di due posizioni l'Università della(89,5), che scende in quarta posizione, preceduta dall'Università di(90,0). Guadagna quattro posizioni l'Università di Cagliari, dalla nona alla quinta. Segue al sesto posto l'Università di(87,7), che avanza di due posizioni, precedendo l'Università di(87,5) e l'Università di(87,3). Entra a far parte della classifica dei grandi atenei statali l'Università di(82,2), in tredicesima posizione. Penultima è l'Università della(78,0), ultima l'Università di(75,5).Anche quest'anno l'Università diè prima nella classifica dei medi atenei statali (da 10.000 a 20.000 iscritti), con 98,7 punti. Incremento, soprattutto, per occupabilità e comunicazione. Con 96 punti l'Università discala due posizioni, collocandosi al secondo posto, prima dell'Università di Siena, che retrocede in terza (94,8). L'Università di(93,3) perde una posizione e arretra in quarta, l'Università di(90,8) si colloca al sesto posto, perdendone tre. Stabile, quinta in graduatoria, l'Università Politecnica delle. Chiudono il ranking l'Università di Napoli L'Orientale, l'Università die l'Università degli Studi Magna Graecia diNella classifica dei piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti) difende la sua prima posizione l'Università di, con un punteggio complessivo pari a 93,5. Scala la classifica di quattro posizioni l'Università Mediterranea diche, grazie a un incremento di 20 punti dell'indicatore relativo alle strutture, realizza un punteggio complessivo di 83,8 sorpassando così l'Università di Foggia, terza in classifica con 83,7 punti. Sale di una posizione l'Università di(82,3), è stabile in quinta posizione l'Università dell'(81,0), incalzata dall'Università di(80,8), che però perde tre posizioni. La penultima e l'ultima posizione sono occupate, rispettivamente, dall'Università dele dall'Università del. Tra i politecnici al primo posto c'è il Politecnico die al secondo il Politecnico diche fa retrocedere in terza posizione lo Iuav di, seguito dal Politecnico di, che chiude la classifica.