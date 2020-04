Università, record di immatricolati degli ultimi 10 anni

Le iscrizioni universitarie continuano a migliorare anche nel 2020

La rinascita del sud: molte università del mezzogiorno aumentano di iscritti

Nuove immatricolazioni 2020: spesso lontane della grandi metropoli

Le parole del Ministro Manfredi sull’incremento degli immatricolati

Nell’il trend dellecosì come accaduto l’anno precedente, ha registrato il segno positivo. Dopo infatti il dato legato al 2013/2014, il più basso in assoluto per quanto riguarda le immatricolazioni, dal 2015 la situazione. Ma vediamo nel dettaglio questo interessante fenomeno.Le nuove matricole, dopo un, iniziato nell’anno accademico 2003/2004, e culminato, con il totale di nuovi iscritti che si attestò a solamente 250.000 unità, sta iniziandoe a raggiungere gli standard a cui il nostro Paese era abituato prima. Infatti, dopo che nel 2019 gli atenei italiani hanno raggiunto nuovamente la cifra delle, anche quest’anno, arrivando fino a, come riportato dalle, pubblicate anche su Repubblica.it . Un segnale sena dubbio incoraggiante, indice che il sistema universitario si sta pian piano andando a sanare, dopo gli impietosi tagli che ha subito negli scorsi anni.Andando poi a leggere, una bella sorpresa la troviamo, da sempre caratterizzato da un forte abbandono scolastico. Qui vi è. Infatti sono molte le realtà che registrano dati significativi come. Anche Napoli non è da meno: qui. Le immatricolazioni crescono con percentuali importanti anche Cagliari e Messina.Un’altro dato che deve far riflettere è la crescita delle immatricolazioni non solo nelle grandi metropoli come Milano e Roma, ma anche. Ad esempio, una delle Università che ha visto un incremento di quasi il, bene anche. Segnaliamo quindi anche l’aumento dell’. E infine non possiamo dimenticare la ripresa costante che vede coinvolta, che aprirà le lezioni a ottobre, sia in forma online che in presenza, ad altri 2.033 studenti, quasiOvviamente non poteva esimersi il, Gaetano Manfredi, dal commentare un risultato così positivo come l’aumento delle iscrizioni negli atenei italiani: "In questo rapporto c'è un dato forte, abbiamo recuperato i livelli che precedevano la lunga crisi del 2008. Ora dobbiamo guardare avanti e riuscire a contenere gli effetti negativi dell'arresto dell'economia italiana e della caduta di occupazione delle famiglie. Le università italiane non possono permettersi di togliere di colpo le rette, da sole pesano per un miliardo e quattrocento milioni di euro, un quarto dei singoli bilanci. Di certo,da dichiarare in modo che possano accedervi più studenti".