Università: quando riapriranno e come? Cosa sappiamo 

L’non si è ancora arrestata ma ile lesembrano promettere un imminente spiraglio di luce per le. Sebbene l’attenzione mediatica sia concentrata perlopiù sul campo dell’e suidi studio, iniziano a farsi sentire le esigenze degliche vogliono tornare in aula.Ma cosa dice l’delin merito e quali sono le considerazioni del ministro dell’Università? Ecco tutto quello che sappiamo.Dopo un’apparentee un azzardatoalla normalità, gli studenti universitari sono dovuti tornare al, lasciando le aule universitarie ai giovani colleghie residenti in. Sebbene il DCPM del 4 dicembre stabilisca che l' università potrebbe continuare su tale linea anche nel 2021, il ministro dell’Universitàha chiarito che gli atenei italiani godono di un’, concludendo dunque che la definizione delle riaperture e il ritorno delle lezioni e degli esami in presenza resta unain accordo con il, anche sulla base della. L’ipotesi che si fa strada in questo cangiante scenario vedrebbe, però, la, in presenza e online, per tutti gli studenti nelle zone- e quindi non solo per le matricole. Lo stesso ministro Manfredi, del resto, aveva già commentato tale ipotesi alcune settimane fa: il suo auspicio è quello di far ritornareUnche frena maggiormente la ripresa dellaè costituito dai possibili contagi generati da studenti e docentiin ritorno al proprio domicilio durante la pausa natalizia. Per questa ragione si ipotizza che se le università riapriranno e garantiranno anche la didattica in presenza si continuerà ad assistere ad unconper scongiurare qualsiasi. Gli studenti dovranno sempre indossare la, mantenere ile igienizzare lefrequentemente.