Università, a 94 anni si laurea per la terza volta

La storia di Benito, l’anziano neo laureato di Biella

L’può essere un antidoto contro la solitudine. A dimostrarlo è, un docente e commercialista in pensione che dopo la morte della moglie ha deciso di iscriversi al corso triennale dipresso l’Università del Piemonte. Pochi giorni fa è arrivato il giorno della laurea: Benito si è laureato per la terza volta conEcco la storia che ha conquistato il web.“Senza di lei temevo di non sapere come impiegare il tempo”. Ha teneramente spiegato così la decisione di iscriversi per la terza volta all'università, il 94enne che in questi giorni si è laureato con il massimo dei voti ina Biella. Dopo la prima laurea inconseguita a 27 anni a Perugia, Benito ha iniziato ad esercitare la professione die a insegnare. Affascinato dal mondo deie dei loro processi, si è poi laureato per la seconda volta innel 1990 all'Università degli studi di Urbino. La sua vera passione? La. Per questo nei giorni scorsi ha discusso una tesi dal titolo "(con uno sguardo sulla Filosofia della "svolta" dell'Autore)", laureandosi per la terza volta con 110 e lode. Dopo la discussione della tesi, alla quale è stato accompagnato dal figlio Luigi, dalla nipote Lavinia e dalla nuora Olga, ha dichiarato che: “L'interesse per il sapere e per la conoscenza mi incute non solo le energie, ma anche la forza e la determinazione per studiare e andare avanti". Per questo la nipote Lavinia ha raccontato che porterà per sempre con sé l’per non smettere di credere nell’