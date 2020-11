Università, per le matricole lezioni in presenza: le parole di Conte

Coronavirus: lezioni in presenza solo per le matricole

Università: il progetto di Giuseppe Conte in quattro punti

Fonte: diretta Fb di Giuseppe ConteDopo l’anche gli atenei italiani hanno dovuto reinventarsi per continuare a garantire ila tutti gli universitari iscritti. Se a settembre nella maggior parte dei casi si potevano seguire le lezioni in presenza o online, con il nuovotutte le università hanno nuovamente richiuso i battenti per tutti gliNel corso dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’di Roma, il presidente del Consiglio dei Ministriha spiegato ledi questa scelta e speso importanti parole sul. Vediamole insieme.Lanon ha risparmiato proprio nessuno. Dopo una chiusura completa avuta durante il lockdown generalizzato, glihanno avuto carta bianca per riorganizzare al meglio l’erogazione dellaa partire dal mese di settembre. Così, nella maggior parte dei casi per la ripresa delle attività didattiche si è tentato di garantire ladella didattica tra lezioni in presenza e video lezioni da casa attraverso un sistema di. Con il nuovoche ha visto l’Italia divisa in aree diverse, il mondo universitario ha subito un’ulteriore stretta richiudendo nuovamente e garantendo la presenza solo alle. Per, presidente del Consiglio, infatti, è stato fondamentale dare unaagli studenti universitari iscritti al primo anno per seguire le lezioni in presenza. Durante il suo intervento tenuto in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’di Roma ha spiegato ledi tale scelta partendo dalla sua esperienza: “Ricordo il mio primo anno alla Sapienza, e il senso di disorientamento. Nella consapevolezza di quanto sia decisivo il contatto umano e intellettuale, stare in presenza e guardarsi negli occhi, abbiamo deciso di inserire questa deroga, ma solo per gli studenti del primo anno, perché sono quelli più a rischio dispersione secondo le statistiche. Con il contributo e l'impegno di tutti sono certo che sapremo superare ancora una volta le sfide che la pandemia ci mette di fronte. L'anno che ci aspetta non è semplice". Per il Premier, inoltre, si può parlare di rilancio solo se si considerano fondamentali lae lae per questo ilsarà sicuramente utile per gli investimenti.In collegamento da, il premier Conte ha dichiarato che è fondamentale recuperare ilche l’Italia ha rispetto ad alcuni paesi europei. Per questo l’Italia ha bisogno di “laureati professionali con competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro”. Come riuscirci? Tra i numerosi progetti annunciati, sicuramente attraverso “borse di dottorato dedicate ai programmi dell’industria e del terziario”. Rafforzare il rapporto tra, infatti, è importante per garantirenel mercato del lavoro. Sempre durante il suo intervento ha condiviso il suoper le università in quattro punti: “Favorire ricerca integrata multidisciplinare e complessa; rafforzare la ricerca di base, che è un tassello fondamentale; promuovere la ricerca, perché gli studiosi devono essere stimolati a dare utilità alle ricerche confrontandosi col tessuto produttivo; e infine avvicinare la ricerca alla formazione, perché il mercato del lavoro pretende competenze sempre aggiornate".