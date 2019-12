Le migliori università Green in Italia e nel mondo

Green Metric, ecco la classifica mondiale delle università

Wageningen University (Olanda) 9075 punti

Oxford (Regno Unito) 9000 punti

California (Usa) 8850 punti

Nottingham (Regno Unito) 8750 punti

Nottingham Trent University (Regno Unito) 8700 punti

Umwelt Campus Birkenfeld (Germania) 8625 punti

Leida (Olanda) 8475 punti

Groningen (Olanda) 8475 punti

Cork (Irlanda) 8375 punti

Bangor (Regno Unito) 8350 punti.

I migliori atenei green in Italia

Bologna 8275 punti

Torino 7750 punti

Ca' Foscari 7025 punti

Milano-Bicocca 7025 punti

Politecnico Torino 7000 punti

L'Aquila 6975 punti

Luiss (Roma) 6950 punti

Genova 6900 punti

Salerno 6825 punti

Politecnico Milano 6750 punti

UI GreenMetric ha pubblicato i dati delche valuta i migliori atenei nel 2019 in termini di impatto ambientale e sostenibilità. Theè un’iniziativa di Universitas Indonesia lanciata nel 2010. L’obiettivo del ranking è quello di elaborare i risultati di un sondaggio online sulle attuali condizioni e policies dei Green Campus e della sostenibilità degli Atenei in tutto il mondo.Gli strumenti utilizzati per la valutazione degli atenei si basa su una filosofia che comprende tre fattori:. I criteri prendono in considerazione aspetti rilevanti per la sostenibilità e sono considerate le zone in cui sono situati gli atenei, se urbane, suburbane o rurali e la presenza di spazi verdi.Al primo posto, su scala mondiale, c'è l'ateneo diin Olanda con 9075 punti. Sul podio troviamocon 9000 punti e l'Università dicon 8850 punti. Ai piedi del podio c'è l'Università dicon 8750 punti, seguita da quella del(sempre a Nottingham) con 8700 punti. Sesto posto perin Germania con 8625 punti. Settimo posto per l'Università diin Olanda a pari merito con quella di(8475 punti). Nono posto per l'Università di(8375 punti), decimo posto per quella inglese di(8350).Al primo posto c'è l'Università diche ottiene 8275 punti con ottime performance in tema di infrastrutture e trasporti (quattordicesimo posto in termini assoluti). Poi c'è l'Università dicon 7750 punti, al terzo posto, a pari merito, troviamo Ca' Foscari dicon 7025 punti. Quinto posto, invece, per il Politecnico dicon 7000 punti. Sesto posto per l'ateneo decon 6975 punti, poi c'è lacon 6950. Ottavo posto per l'Università dicon 6900 punti, seguita dall'Università di, primo ateneo del Sud, con 6825. Chiude la top tencon 6750 punti. Nelle classifica parziali Genova vince per le infrastrutture (1125 punti, poi Bologna con 1110), per la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche vince Milano Bicocca (2525 punti, poi Bologna con 2275 punti). Per i trasporti vince Bologna (1800 punti, poi Ca' Foscari con 1500), per la formazione in tematiche ambientali bene Torino e Ca' Foscari (1650 punti).