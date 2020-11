Classifica università 2020, le migliori in Italia e nel mondo: US News and World Report

Migliori università nel mondo: la classifica di Us News and World Report

La reputazione accademica a livello globale(12,5%)

La reputazione accademica a livello regionale (12,5%)

Le pubblicazioni di documenti accademici dei diversi dipartimenti citati successivamente su riviste di alta qualità o utilizzati da studi di grande impatto (10%).

L’impatto delle citazioni, ovvero l'apporto complessivo della ricerca dell'università in relazione alle dimensioni o all'età dell'università. Il valore è normalizzato per superare le differenze di area di ricerca, anno di pubblicazione dell'articolo e tipo di pubblicazione. (10%)

Il numero di pubblicazioni citate al 10%, ovvero il numero di articoli su giornali conosciuti a livello internazionale che hanno citato le università e gli studi per i rispettivi campi. (12,5%)

1. Harvard

2. Massachusetts Institute of Technology

3. Stanford University

4. University of California, Berkeley

5. University of Oxford

6. Columbia University

7. California Institute of Technology

8. University of Washington, Seattle

9. University of Cambridge

10. Johns Hopkins University

Migliori università in Italia: la classifica Us News and World Report

Università di Bologna: primo posto per quanto riguarda gli atenei in Italia e 112esimo nella classifica mondiale, vanta un punteggio di 68.6 punti.

Università La Sapienza di Roma: secondo posto in Italia e 114esimo nella classifica mondiale con un punteggio di 68.4 punti.

Università di Padova: secondo posto in Italia a pari merito con l’Università La Sapienza (stesso punteggio di 68.4 e stesso posizionamento nella classica mondiale).

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati: l’istituto di alta formazione dottorale di Trieste vanta il quarto posto in Italia e il 148esimo nel mondo con 66 punti.

Università di Milano: quinto posto in Italia e 164esimo nel mondo, vanta un punteggio pari a 65,1 punti.

Università di Pisa: sesto posto in Italia e 189esimo nel mondo, con 63,1 punti.

Università di Napoli Federico II: settimo posto in Italia e 192esimo nel mondo, vanta 62,8 punti.

Università di Torino: ottavo posto in Italia e e 217esimo nel mondoraggiunge 55,9 punti.

Scuola Normale Superiore di Pisa: nono posto in Italia e 221esimo nel mondo, vanta un punteggio pari a 61,6 punti.

Università di Trento: decimo posto in Italia e 224esimo nel mondo, arriva a raggiungere 61,4 punti.

