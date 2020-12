Esonero, come organizzare il tempo di studio

Come preparare l’esonero in sette giorni

Primo giorno: programmare lo studio come prima cosa. Segnarsi le pagine da rivedere ogni giorno e fare un ripasso generale per individuare gli argomenti più critici. A questo punto se avete tempo potreste già iniziare con il primo argomento; questo vi aiuterà a sentirvi già un passo avanti, ridimensionando la mole di studio. Ricordate di suddividere il programma in due parti, facendo in modo di arrivare a metà alla fine del quarto giorno. Se avete delle domande o degli argomenti poco chiari, è ora di chiedere un ricevimento al professore o confrontarvi con i vostri amici: i dubbi vanno risolti il prima possibile.

Secondo giorno: è ora degli schemi e del ripasso. Andando avanti con il programma, provate a farvi qualche mappa schematica e concisa degli argomenti. Contestualizzare quello che state studiando e provare a fare collegamenti è fondamentale per comprendere a fondo i concetti della materia.

Terzo giorno: come il secondo giorno schemi e ripassi fino allo sfinimento!

Quarto giorno: essendo più o meno a metà dell’opera, dopo aver finito gli ultimi argomenti che vi separano dalla seconda parte del programma, provate a ripetere fino a qui o a fare esercizi a seconda dell’esame in questione. Non vi abbattete in caso di qualche riscontro negativo: deve essere solo una motivazione in più per essere più concentrati!

Quinto giorno: di base come il secondo e il terzo, se riuscite abbinate anche qualche esercizio o un ripasso veloce.

Sesto giorno: per il penultimo giorno dovreste finire la seconda parte di programma, ci siete quasi!

Settimo giorno: dopo aver concluso gli ultimi argomenti è ora del grande ripasso. Dovreste cercare di ripercorrere tutto il programma e colmare le ultime lacune. Non vi fate prendere dal panico se non ricordate qualcosa, prima delle prove è assolutamente normale! Evitate di restare svegli fino a tardi, ormai quel che è fatto è fatto ed essere stanchi e assonnati non vi aiuterà di certo. Detto questo state tranquilli e in bocca al lupo a tutti!

