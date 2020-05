Università: gli esami di Stato per le abilitazioni saranno una prova orale a distanza

Esami di Stato di abilitazione: nuova prova orale a distanza

Abilitazione alla professione: esame orale a distanza con tutte le materie

L’emergenza coronavirus ha messo a dura prova tutto il mondo accademico tra didattica, esami e sedute di laurea a distanza in modalità telematica. Negli ultimi giorni il ministro dell’Università e della Ricerca,, ha firmato un nuovo decreto sugliall’esercizio delle professioni. Ecco tutte le novità.Con un nuovo decreto,, ministero dell’Università e della Ricerca, nominato insieme alla ministra Azzolina per l'Istruzione nella riformulazione del Miur, ha annunciato importanti novità per chi dovrà sostenere l’ Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della professione nelladel 2020. Il decreto prevede per le professioni in cui l’esame di Stato di abilitazione è di competenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, gli esami di Stato di abilitazione per l’acceso alla professione, consisteranno in una unica prova orale a distanza in deroga alle disposizioni normative vigenti. Le? Dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.Nato dalla “proficua collaborazione” con tutte le rappresentazioni istituzionali “nel segno di una leale e imprescindibile sinergia tra formazione superiore e mondo delle professioni”, il nuovo decreto indica che la prova verterà su tutte le materie previste dalle specifiche norme di riferimento. La, infatti, conferma che questo servirà per accertare “l’acquisizione delle necessarie competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale”.