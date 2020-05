Università, ripartono i tirocini in presenza: come dovranno essere organizzati

Tirocini e attività di ricerca in presenza: le indicazioni del Ministero

Manfredi: “Per uno studente la vita di comunità è uno stimolo fondamentale”

Dopo la sospensione di alcuneche non si potevano svolgere in modalità smart working, il ministro dell’Università e della Ricerca,, ha dato il via ad un decreto dedicato proprio a tirocini, attività di ricerca e laboratori universitari. Il Ministero conferma che le attivitàcitate ma saranno gli atenei a valutare l’organizzazione più idonea.Ecco come dovranno essere organizzati.Dopo il nuovo decreto per la prova unica a distanza per gli Esami di Stato di Abilitazione all’esercizio delle professioni,, ministro dell’Università e della Ricerca, ha proceduto nel dare. Dalla nota emana si legge che tutte le esercitazioni pratiche possono essere svolte in presenza, “a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, rispettando le misure organizzative previste di prevenzione e protezione”. Saranno, dunque, le università a valutare l’a garantire il rispetto di misure di protezione e prevenzione.Così come riportato nella nota emanata, l’obiettivo del nuovo ministro dell’Università è garantire agli studenti la possibilità di uncon il docente e l’apprendimento mediante laboratori pratici: “Per uno studente la vita di comunità è stimolo fondamentale in un percorso di conoscenza e di studio. Abbiamo tuttavia un sistema universitario che può, in taluni casi, presentare criticità sulla sicurezza”. Per queste ragioni è necessario contemperare la necessità di evitare la diffusione del virus e la continuazione della didattica e dei suoi obiettivi. Per il ministro questo obiettivo si può ottenere attraverso il “”.