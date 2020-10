Università, il ministro Manfredi in diretta su Skuola.net - #MeetZeta martedì 13 ottobre ore 16.15

Ripresa della didattica, tirocini e lauree abilitanti

hanno da poco riacceso le webcam dei loro dispositivi e preparato la borsa con i libri per la ripresa della didattica del primo semestre. Proprio così, dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19 gli atenei italiani hanno rivoluzionato il modo di fareLo scopo, infatti, è proprio quello di creare una nuova normalità all’interno delle vite degli universitari per garantire il diritto allo studio e il normale svolgimento dell’anno accademico.Con la pandemia in atto sono tante, inoltre,che scalfiscono la quotidianità degli studenti. Per conoscerle e approfondirle, Skuola.net ha organizzato una puntata della videochat che ospiterà Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca. Quando? Oggi,Guarda anche:da alcune settimane grazie alle misure restrittive introdotte all’interno degli atenei italiani e alla nuova organizzazione tra didattica a distanza e lezioni frontali. A pochi mesi dalla sua nomina,- che prima di arrivare al neonato MUR ricopriva il ruolo di Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – ha infatti dovuto fare i conti con una pandemia che ha paralizzato il mondo intero. Il sistema universitario italiano ha però retto e i nuovi dati emersi ci confermano che ilMantenendo come caposaldo la tutela della salute di ragazzi e docenti, il ministro Manfredi è riuscito adper aiutare gli studenti meno abbienti o con problemi economici emersi dopo l’emergenza sanitaria. Con un articolo inserito nel decreto “Cura Italia”, inoltre, ha reso immediatamentecon l’obiettivo diin più per far fronte ai problemi di organico del Sistema sanitario nazionale. Tale novità dovrebbe essere estesa anche a psicologi, farmacisti e odontoiatri: il ministro Gaetano Manfredi ha infatti annunciato che è in arrivo un disegno di legge che mira proprio a questo obiettivo. Negli ultimi giorni, inoltre, il ministro ha dichiarato che siper la ricerca. Insomma, saranno davvero tanti i temi che affronteremo con il Ministro Gaetano Manfredi. L’appuntamento è per oggi,Ad accogliere e intervistare il Ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi sarannoSaranno loro, dunque, aPer sapere di più sulle novità che coinvolgeranno gli universitari e per interagire con il ministro, non resta che sintonizzarsi su Facebook, Youtube o sulla pagina della Skuola TV durante la puntata di oggi. Non dimenticare di appuntarti