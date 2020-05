Bonus 250 euro per l'acquisto di tecnologia per studenti del Lazio: come richiederli

Regione Lazio: bonus di 250 euro agli universitari

essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell’Unione Europea o essere cittadino di uno Stato extra UE possesso di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità;

di essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio;

avere un ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non superiore a € 20.000,00;

risultare iscritto entro il 31/12/2019 per l’a.a. 2019/2020 presso una Università statale o non statale legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della Regione Lazio

poter dimostrare l’acquisto, anche in fase successiva all’erogazione del contributo una tantum e mediante appositi giustificativi di spesa, su richiesta dell’Amministrazione regionale in sede di realizzazione dei controlli, l’acquisto di strumentazione di PC/notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento Internet anche WI-FI, sostenuto nel periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per l’intero importo del contributo erogato;

essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN;

non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le stesse finalità di cui al presente avviso.

Nessuno Escluso: il progetto della Regione Lazio

Bonus tirocinanti: 600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 4 maggio.

Bonus colf-badanti: da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 5 maggio.

Bonus sicurezza rider: 200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19. Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 6 maggio.

Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro: 600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza). Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 7 maggio.

Nessuno Escluso: il progetto della Regione Lazio