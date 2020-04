Fase 2 Università: dalle lezioni ai test di ingresso, come funzionerà

Università: cosa cambierà nella fase2?

Fase2: la sessione estiva 2020 e i test d’ingresso 2020

Lezioni universitarie a ottobre in aula o a casa?

Nella serata di domenica 26 marzo, il Presidente del Consiglio,. Tra le tante dichiarazioni, ovviamente non sono mancate quelle in merito alla scuola e in particolare alla Maturità 2020 . TuttaviaInfatti moltissimi sono gli universitari ad aver notato la mancanza dida parte del Premier, e in davvero tanti si stanno chiedendo cosa accadrà ad esami e lezioni, a partire dalla. A rispondere ai loro quesiti, che riprendendo anche il decreto sulla Fase 2, ha cercato diDurante un’intervista rilasciata al sito lastampa.it , il Ministro dell’Istruzione Manfredi, infatti ha annunciato che: “Riprenderanno a pieno regime le attività di ricerca negli atenei e negli enti pubblici. Daremo la possibilità di svolgere attività individuali in laboratori, biblioteche e strutture per tirocini. Proseguirà, invece, la didattica a distanza fino a luglio”. Dunque il, anche se tramite le misure di sicurezza adeguate,. Tuttavia, il Ministro Manfredi sottolinea comein merito all’applicazione del nuovo decreto e delle norme pensate dal Governo, precisando che: “È stata proprio la conferenza dei rettori a chiederci maggiore autonomia, vista la diversa diffusione del virus da regione a regione. Poche persone in un’aula, a distanza e con i dispositivi di protezione, renderebbero possibili gli esami un po’ ovunque, ma dobbiamo essere flessibili. Molti atenei, ad esempio, hanno numerosi studenti fuorisede tornati nelle loro regioni e gli esami online sono l’unica soluzione”.Un’altra domanda che inevitabilmente è stata alzata dagli studenti universitari è circache si sta avvicinando. Anche in questo caso è il Ministro Manfredi in persona a cercare di diramare ogni dubbio: “Per esami, lauree, esercitazioni, lasceremo la possibilità agli atenei di prevedere la presenza fisica dello studente, a patto che si rispettino le prescrizioni di sicurezza sanitaria e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”. Dopo la sessione estiva gli appuntamenti universitari non finiscono: infatti: come saranno svolti? In questo caso il Ministro Manfredi distingue trae annuncia che: “Ci sono però nuove tecnologie che rendono abbastanza affidabili i test online programmati dalle singole università. Per quanto riguarda i test nazionali, come quelli di medicina, abbiamo intenzione di farli dal vivo, ovviamente con un’organizzazione logistica che permetta il distanziamento. Potranno farlo anche agli atenei per i loro test locali, laddove ritengano indispensabile la presenza dello studente”.Per quanto riguarda inveceil Ministro dell’Università ha dichiarato che: “Ci stiamo attrezzando a un eventuale ritorno del virus. Il piano che partirà a settembre prevede una soluzione mista di lezioni in aula e didattica online. Ogni ateneo dovrà redigere un piano dettagliato, con un’offerta modulare che permetta di tenere parte degli studenti a casa e parte in aula. Vogliamo rendere il più semplice possibile un passaggio rapido da una modalità di didattica all’altra, per evitare altri periodi di stop.” Dunque gli studenti universitari? Diverranno un altro strumento didattico? Anche queste domande hanno trovato ampia risposta, incontrando il disappunto del Ministro Manfredi, chedal vivo, anche se potrebbeaffinché questo possa avvenire in tutta