Esami università: 25 è un buon voto? Pro e contro

Università, pro e contro di un voto uguale o inferiore al 25

I Pro

I contro

Lasta quasi per terminare e gli studenti universitari potranno finalmente concedersi un po’ die diprima del rientro in aula previsto per settembre. Una domanda ricorrente soprattutto tra le matricole è quella inerente a quali sono i voti da accettare o da rifiutare all’università. La risposta èe varia a seconda dellee dagliposti dagli studenti.Ma ci sono sicuramente dei pro e dei contro? Ecco cosa si dice in rete.Diciamoci la verità: ilè completamente diverso da quello della scuola secondaria di secondo grado. Lae lediverse delle lezioni e degli esami comportano sicuramente anche un differente. Tra ansia e aspettative, però, è indubbio che gli studenti puntino ad uncome il 30. Ma se per una serie di fattori, tra, dovessi arrivare ad un 25? Lo consideresti un buon voto? Come spiegato poc’anzi, questa considerazione è personale e dipende o dal voto di laurea che vuoi ottenere, dal tempo che hai a disposizione o da alcune stime individuali. Noi di Skuola.net siamo andati a ricercare ie idei voti inferiori al 30, come il 25. Ecco cosa abbiamo trovato in rete.Quando bisogna accettare il 25? Sebbene la scelta personale, il 25 rimane un voto positivo. Dovresti accettarlo sicuramente se sei unoe sei indietro con gli esami. Rifiutandolo, infatti, dovrai dedicare altro tempo alla stessa materia senza la certezza di conquistare un voto superiore. In molti casi, infatti, la mancanza di tempo per preparare un esame o la troppo esigenza dei docenti universitari non permettono di raggiungere il 30 tanto desiderato. Inoltre, se il tuo obiettivo è vedereda sostenere non tenendo conto del voto il 25 è più che sufficiente per abbandodare i libri quella materia per aprirne altri. Alcuni studenti vincolati dai crediti per lao dal, infine, dovrebbe accettare anche un miseroper completare i cfu mancanti nel percorso annuale.Quando, invece, bisognaun voto uguale o inferiore al 25? Partiamo da una frase ricorrente: “”. Sebbene alcuni esami cone un voto basso non influenzino totalmente il voto finale, in molti preferiscono rifiutare un voto basso per conquistare il bramato. Tale discorso, inoltre, persiste quando uno studente si rende conto che l’esame è facile ed è altrettanto semplice risostenerlo per una. Altri studenti, invece, convinti che il votototalmente l’impegno profuso nella preparazione dell’esame tendono a rifiutare il voto e/o addirittura a cambiare iscrizione alcon un altro docente. Tale discorso vale anche per le matricole che non si sono ancora abituate aldel corso di laurea.