Università, possibili riaperture dal 6 aprile: parla il nuovo ministro

“Mi auguro che dopo il 6 aprile anche gli atenei possano tornare verso la normalità”. È questo l’confidato dalla nuova ministra dell’Universitàin un’intervista al Corriere della Sera . L’attuale, infatti, non permetterebbe ancora iltra le aule universitarie sebbene sia già passato un anno dall’istituzione dellaEcco cosa ha detto la nuova ministra e quali le posizioni degli studenti.A poche settimane dal suo insediamento, la nuova ministra dell’Università e della Ricerca ed ex rettrice dell’Università Bicocca di Milano,, ha già esplicitato il suo. Isu cui lavorerà in questo periodo riguardano ilche porterebbero l’. Per quanto riguarda il primo punto, dunque il ritorno in presenza, in un’intervista al Corriere della Sera ha spiegato che “tutti i lettori vorrebbero riaprire le loro aule, ma la situazione consiglia cautela”. Il suo, come anticipato, è quello che dalanche gli atenei possano intraprendere un. Per quanto riguarda gli obiettivi da raggiungere vorrebbe far crescere il numero di laureati, infatti, vorrebbe fornire ai giovani studenti dei percorsi universitari strutturati in base alle. Si parla di, di, di, di costruzione die di investimenti nelle materieGuarda il video conagli esami universitari:In risposta alladella ministra sulle, anche gli studenti hanno voluto dire la loro. Il Coordinatore Nazionale di, ha ribadito che la pandemia ha procuranosullae suldi molti studenti e che “è problematico che l'unica strategia adottata per contenere il contagio del virus nelle università sia ancora quella delle chiusure”. Nel comunicato emanato ha aggiunto che da tempo il coordinamento universitario propone delleche possano in qualche modo consentire dinegli atenei, utilizzando “spazi ed edifici pubblici che, nel momento in cui non siano utilizzati, possano diventare luoghi dove fare lezione, permettendo di suddividere i corsi in classi più piccole e garantendo il distanziamento”. Il suo, infine, sarebbe quello di procedere con una studenti, docenti e personale per avere un regolaree uncostante dei contagi.