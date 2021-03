All’Università si torna con il Kit Anti-Covid

Didattica mista per il 50% degli studenti e kit anti Covid al Campus Biomedico di Roma

Sessioni di laurea e tirocini in presenza al Campus Biomedico di Roma

Da ieri,, le porte delsi sono riaperte per ospitare gli studenti iscritti, nel pienoLeinfatti, considerate indispensabili per una formazione solida ed efficiente, sono riprese per, rispettando dunque tutteGuarda anche:Per consentire una corretta gestione delle lezioni in presenza, si è resa necessaria una distribuzione equilibrata ed omogenea della popolazione universitaria. La soluzione che ha permesso un ritorno all’interno della sede di ateneo è stata dunque quella diiscritti,Ogni classe infatti sarà presente nel Campus, in modo da contenere il numero degli studenti quotidianamente presenti in sede. Quando invece le classi rimarranno a casa, potranno comunque seguire le lezioni in modalità digitale attraverso gli strumenti diLe misure di sicurezza adottate dunque ricalcano quelle già in uso presso tutti gli spazi pubblici:a cui però si aggiunge anche la distribuzione di, contenente, da parte dell’ateneo., rettore di ateneo, identifica in questa soluzione il primo passo per, “in piena sicurezza”, che “attraverso il confronto fra docenti e studenti” potrà: “Va utilizzato al meglio tutto quanto la tecnologia ci ha insegnato finora, in una didattica mista che sappia trarre vantaggio dall’esperienza a distanza. Credo che se il mondo universitario riuscirà a cogliere questa grande opportunità, potremo ritrovare una comunità migliore dopo questo momento difficile”.Il Campus Biomedico di Roma ha inoltre fornitoverranno infatti svolte, nella sede principale del Campus o in quelle esterne, mentre ipotranno svolgere il proprio lavoro in sede solo dopo essere stati autorizzati dal relatore.Anche lepotranno procedere in presenza ma con: i familiari a cui sarà consentito di assistere alla discussione della tesiPer quel che riguardatra cui la biblioteca, il centro linguistico di Ateneo, il Tutorato, il servizio di Counseling, la segreteria studenti e tutti gli altri servizi accademici, sarannoproprio per evitare il rischio di assembramenti.Guarda il video con