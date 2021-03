Chi si laurea in STEM lavora prima e guadagna di più

Il tasso di occupazione dei laureati in STEM

La recentemostra dati interessanti e incoraggianti per quel che riguarda(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Del resto, è stato anche lo stesso premiera puntare su questo tipo di corsi di studio, considerandoli come quei precisi “ambiti su cui intendiamo rilanciare il Paese”.L’indagine di Almalaurea ha evidenziato un dato di fatto importante: laurearsi in STEM conviene sia dal punto di vista del tasso di occupazione sia per quel che riguarda il compenso economico.Guarda anche:Laurearsi in una disciplina STEM conviene! A dimostrarlo sono alcuni dati divulgati da Almalaurea: a 5 anni dal conseguimento dal titolo di laurea infatti, 30.500 laureati nel 2014 vantano(92,9% uomini e 86,9% donne), superiore di ben 5 punti rispetto alla media. In cima alla classifica per quel che riguarda l’occupazione si trovano le, seguite da quelle, e infine da quelleNon solo per quanto riguarda l'apsetto occupazionele, laurearsi in una isciplina STEM conviene anche a livello economico. Laè abbastanza alta poiché è pari arispetto ai 1.443 euro degli stipendi di laureati in altre discipline.Tuttavia,si fa sentire anche nelle lauree STEM poiché. Questa disparità economica si manifesta in tutte le aree disciplinari all’interno di questo settore: architettura (+16,3%), scientifica (+15,8%) e geo-biologica (+11,3%).Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore , i dati del 2020/21 mostrano chema questa tendenza generale appare. I laureati in STEM sono infatti in crescita (24,7% uomini e 16,2 donne) a tal punto da aver superato il Regno Unito (23,2%), ma gli altri Paesi europei vantano tuttavia numeri maggiori dei nostri Francia (26,8%), Spagna (27,5%) e Germania (32,2%).Le, soprattutto dei corsi triennali sono comunquecontro le 85mila dell’anno 2016/17. Conforme a questa tendenza generale si conferma anche: da 92.511 nel 2019/20, la cifra è salita a 94.603 nel 2020/21.Ma veniamo alle zone d'ombra legate alle STEM. Dalla ricerca è emerso: dal 29,2% al 28% per i corsi triennali, si passa dal 4% al 3,8% per i corsi di laurea a ciclo unico.La ricerca di Almalaurea che ha coinvolto, inoltre, ha mostrato come la(102,7/110 rispetto a 103,37110 degli altri percorsi di laurea). Viene inoltre evidenziato come soltanto il 49% degli studenti ottenga la laurea in corso, a differenza del dato registrato negli altri corsi di laurea, pari al 58%.Guarda il video con