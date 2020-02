Nuovi corsi all'università: boom di lauree green e in data science

Green economy e data science: le richieste degli atenei

La rivincita della data science

Gli atenei italiani scommettono su: sono 195 i nuovi corsi che saranno attivati per l’anno accademico 2020/21, ben 54 in più rispetto all’attuale. Tra i corsi in crescita anche quello sull’, disciplina appartenente all'informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software.Ecco tutte le lauree in arrivo e i corsi innovativi pensati dagli atenei italiani.Il(Cun) ha ricevuto in totale 195 richieste di nuova attivazione nelle scorse settimane e secondo i dati dello scorso le richieste sono aumentate del 38% rispetto allo scorso anno: quest’anno ce ne sono 54 in più. L’aumento si è concentrato nelle aree 9 () e 12 () del Cun. Ora tocca all’avallare o meno le richieste. Ad avere un aumento esponenziale sono le lauree dal titolo “intelligenza artificiale” e se fino al 2017 l’unica università che offriva la possibilità di laurearsi inera la Sapienza di Roma e, nel 2018 si è aggiunta Cagliarsi e nel 2019 Bologna e Pisa. Insomma, nel 2020 i corsi possono diventare 9, visto che ci sono 5 corsi in attesa di attivazione.Laè l'insieme di principi metodologici, basati sul metodo scientifico, e tecniche multidisciplinari volte a interpretare ed estrarre conoscenza dai dati., prorettore per la Didattica dell’, si è espresso circa la forte richiesta per la materia: “Fino al 2014 erano presenti solo due lauree triennali, a Genova e Palermo, dedicate all’analisi dei dati, che è la versione baby della data science. I primi corsi veri di data science compaiono nel 2015, a Roma Sapienza e a Torino. Nel 2016 se ne aprono altri due, a Padova e Milano Bicocca; e dal 2017 comincia l’esplosione”. L’anno prossimo potrebbero esserci 22 lauree grazie anche al fatto di essere un «argomento trasversale per eccellenza, sviluppato com’è all’interno di classi di area agraria, alimentare, biotecnologica, biologica, chimica, economica, ingegneristica, turistica».