15 cose che tutti fanno quando si avvicina l'esame universitario

Quando arriva il momento di studiare e prepararsi per l'esame, rimandiamo sempre a domani. Eh già, perché l’ansia sale in ritardo, visto che si realizza quando il giorno del giudizio è sempre più vicino. E quando sei lì, seduto sul banco con la penna in mano in attesi che il prof chiami proprio te, inizi a sudare e credere che avresti fatto meglio a prepararti un po’ prima.

15. Entrare in paranoia

Ti convinci che ti chiederà l'unica pagina su 10.000 che non hai studiato. Un pensiero che svanisce in pochi secondi perché vale la regola del “ti pare?”. E invece...

14. Fare il minimo indispensabile

13. Delapidare i tuoi risparmi in Post-it

12. Non rispettare mai il calendario

11. Incubo orologio

10. E chi si ricorda?

9. Il pianto con mamma

8. Accetto o non accetto?

Che poi, chi lo vuole un trenta? Meglio fare il massimo per ottenere il minimo che serve per esser promosso.Ovviamente è sempre necessario andare a comprare un po’ di accessori per scrivere. Impossibile passare l'esame senza centinaia di Post-it.Certo che hai pianificato tutto lo studio giorno per giorno. Ma quante volte hai rimandato? Ora devi recuperare 200 pagine ogni mezz'ora.Se l'esame è scritto, ovvio che proverai a fare quantità infinite di esercizi in pochissimi minuti. E ci riuscirai sempre, tranne che all'esame.Fare l'esame significa scoprire quante cose hai studiato, ti sei dimenticato, e devi studiare da capo.Ti scapperà un bel pianto al telefono con mamma o il tuo fidanzato. Altrimenti che ci stanno a fare?E anche se andasse male, posso sempre rifiutare il voto. Sì, ma quanto male? E via a calcoli per stabilire quanto in basso può arrivare la tua media.





7. Programmare la festa

6. Caffè a litri

5. Depressione

4. Crocette a caso

3. Ingrasserai di cibo spazzatura

2. Tanto alla fine copierò

1. Stalkerare i compagni di corso

Quando è tutto finito (anche solo quando mancano 10 minuti alla fine) vorrai fare festa per giorni.Preparerai litri di caffè, dato che ti rendi conto che non potrai dormire per tutto il resto della settimana prima dell'esame.Non ce la farò mai...Sempre in caso di esame scritto, prenderai in seria considerazione rispondere a caso nei quiz a risposta multipla, sperando di esser promosso anche solo rivedendo la metà del programma.Farai molti più spuntini di quanto tu abbia mai fatto prima.Relax... qualcuno ti passerà il compito. Quindi decidi di chiudere i libri e andare a farti un aperitivo.Vorrai assolutamente sapere cosa stanno facendo e soprattutto se stanno studiando più di te.

Serena Santoli