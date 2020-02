Quali sono le università più internazionali del mondo?

Times Higher Education: le università più internazionali al mondo

City University of Hong Kong

University of Hong Kong

École Polytechnique Fédérale de Lausanne a pari merito con l’ETH Zurich

Chinese University of Hong Kong

Imperial College London

National University of Singapore a pari merito con l’University of Oxford

University of Cambridge

Nanyang Technological University, Singapore

King’s College London

UCL (Regno Unito)

Times Higher Education: le università italiane più internazionali

Ildi recente ha pubblicato la classifica degliin cui ancora una volta, l'Italia non compare ai primi posti. A occupare le posizioni più alte ci sonoche monopolizzanoPer incontrare invece, bisogna scorrere la classifica fino al, occupato dall'Guarda anche:Il ranking nasce da una rielaborazione di alcuni dati utilizzati per ilche il Times Higher Education, la rivista britannica indipendente specializzata nella valutazione e nella comparazione dei sistemi universitari internazionali, ha pubblicato lo scorso settembre. In particolare l'interesse della ricerca si è focalizzato sui parametri legati alle caratteristiche internazionali degli atenei quali la presenza di studenti internazionali e dei docenti in arrivo dall'estero, le attività di ricerca nate da collaborazioni con atenei stranieri e infine la reputazione delle università a livello internazionale.Vince su tutti gli atenei, quello diche si piazza al primo, al secondo e al quinto posto con la City University of Hong Kong, la University of Hong Kong e la Chinese University of Hong Kong. A seguire troviamo la Svizzera con due atenei entrambi al terzo posto: l’École Polytechnique Fédérale di Losanna e l’Eth di Zurigo. A dividersi gli altri cinque posti della top 10 sono il Regno Unito con l’Imperial College di Londra (sesto), l’Università di Oxford (settima) e Cambridge (nona) e a chiudere si piazza l'università di Singapore.In ritardo rispetto agli altri grandi Paesi, si piazzano glicon il Mit di Boston, primo ateneo americano, che arriva solo alEccoPurtroppo gli atenei italiani non sono molto all'avanguardia dal punto di vista dell'internazionalizzazione. Dalla classifica infatti arriva una nuova conferma data dalla(in 100esima posizione) e la(114esima). Nonostante la collocazione non sia certo ottimale, tuttavia si riscontra in entrambe un leggero miglioramento rispetto ad un anno fa visto che la prima era 123esima mentre la seconda era 168esima. Per ciò che riguarda tutte le altre università presenti nel nostro Paese, purtroppo risultano tutte escluse dalla classifica.