Nel nostro Paese sono molti sono i giovani che frequentano gli atenei, ma nonostante il grande numero di studenti universitari è davvero così semplice sostenere le spese da affrontare per poterselo permettere?

A tale proposito vediamo 7 notizie che non tutti sanno sulle difficoltà economiche degli studenti, specialmente di quelli fuori sede, e sui sacrifici che le famiglie devono accettare per poter mandare i propri figli negli atenei.

Sempre più ricchi nelle Università

La spiacevole tendenza che i dati hanno mostrato è quella che vedeÈ questo un aspetto che rischia di rendere, diin cui hanno accessoL’indagine condotta parla chiaro: negli ultimi dieci anni infatti gli studenti provenienti da famiglie benestanti, quindi di livello medio-alto e spesso con genitori laureati, sono aumentati del 17% mentre il tasso di quelli appartenenti a famiglie di estrazione sociale più bassa e con redditi per niente alti è sceso al 30%.

Il pendolarismo: una realtà sempre più diffusa tra gli universitari

I dati hanno mostrato che soloappartiene alla categoria dei; questo significa che. E tra questi, isono davvero tantissimi:E se accade che spesso gli atenei sono lontani dalla cittadina di origine, in che modo gli studenti fanno fronte a questa difficoltà determinata dalla distanza? Preferendo di gran lunga il pendolarismo, anche con più mezzi, ai, a cominciare dagli affitti.

Guarda anche:







Zero incentivi per il diritto allo studio

Borse di studio e alloggi convenzionati e forniti dalle istituzioni e spesso anche dagli atenei stessi sono una realtà che esiste, è vero. Ma evidentemente non sono sufficienti a rispondere alla domanda che ne viene fatta, non riuscendo di conseguenza a coprire tutte le esigenze.Questi i dati sugli incentivi di cui usufruiscono gli iscritti:• Ildegli studenti godono dell’• L’degli studenti ottiene• Ildegli studenti godono dimesse a disposizione dagli enti garanti del diritto allo studio.

Alla ricerca di un piccolo lavoro

Sono sempre di più gli studenti che sono allaper aiutare le proprie famiglie aA contribuire alla crescita di questo fenomeno è anche, come risulta dall’ottava indagine di Erostudent per gli anni 2016-2018, condotta da Cimea (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche) in collaborazione con le università di Pisa e di Camerino: la stima si aggira suidi età.È chiaro quindi che questiabbiano la propria naturale esigenza di indipendenza anche economica e che, per far fronte a tutte le spese accademiche, ricerchino, sempre più difficile da trovare: rispetto al 2018 infatti sono diminuiti del 10% i compensi che derivano da questi piccoli ingaggi. Di conseguenza si capisce come si è drasticamente ridimensionato anche l’aiuto che gli studenti riescono ad offrire alle proprie famiglie per sgravarle di alcuni oneri economici.

Non solo studiare, ma anche dormire costa troppo per i fuori sede!

Oltre a tutte le spese ordinarie che ciascuno studente iscritto è chiamato a sostenere tra tasse e costi dei libri, non bisogna certo dimenticare anche quello che si aggiunge a questi per tutti i fuori sede per mantenersi une ilper occupare una stanza in cui dormire si aggira intorno aiCome è facile intuire, è questa una spesa che grava, nel 70% dei casi, sulle famiglie degli studenti che invece attraverso i piccoli lavori, spesso sottopagati, che riescono a trovare, possono coprire solo il 20% delle spese: una percentuale abbastanza irrisoria dunque!

Gli studenti più bravi e diligenti d’Europa!

Nonostante tutte le difficoltà logistiche e soprattutto economiche che tutti gli iscritti alle Università italiane incontrano,Si distinguono infatti non solo per l’elevato tempo che spendono sui libri che con circa, ma anche per il fatto che

Troppa teoria e poca pratica negli atenei

Gli studenti sono in generale soddisfatti di ciò che studiano e soprattutto dell’offerta didattica offerta dalle diverse facoltà delle nostre Università.Sono convinti però che sebbene la formazione e la preparazione che gli atenei garantiscono sia dunque elevata e pertinente, abbia tuttavia un difetto nella sostanza:Se insommaper approcciarsi alle materie affrontate,. E di questo se ne sono accorti i nostri studenti che preferirebbero avere la possibilità di