Università, borse di studio: le regioni che pagano di più

Il diritto allo studio universitario? In teoria, al pari dell’istruzione obbligatoria, è un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione (art.34, comma IV: “La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze […]”). In pratica, molto dipende da alcune variabili; su tutte la regione in cui si decide di studiare. L’Italia, infatti, è l’unico paese dell’area OCSE che ha la figura degli studenti ‘idonei ma non beneficiari’ di borse di studio. Significa che una parte di ragazzi che avrebbero diritto al sostegno economico, per carenza di fondi regionali, non riescono ad accedervi. Secondo il Rapporto sulla Condizione studentesca 2018 elaborato dal Consiglio Nazionale degli studenti universitari (CNSU), nell’anno accademico 2016/2017 (ultimi dati ufficiali disponibili) sono stati circa 7500 studenti universitari, il 5% degli aventi diritto. Concentrati, però, in appena sei regioni: Calabria, Campania, Lombardia, Sicilia, Molise, Veneto.

Importo e copertura: i due parametri per valutare il diritto allo studio

Ma non tutto ruota attorno all’effettiva assegnazione della borsa.. Come riporta il sito Skuola.net,tre categorie di studenti:(in base al DM 294/2016, vigente nell’anno accademico 2016/2017, gli sarebbero spettati almeno 5.118,36€),(1.929,22€), pendolari (2.821,67€). E seindicate dal Miur. Ed è proprio unendo questi due parametri – copertura e importo - che il CNSU riesce a disegnare la mappa delle regioni più virtuose. Quelle dove, se nel frattempo le cose non sono cambiate, gli studenti in difficoltà economiche possono laurearsi con minori ansie di far quadrare il bilancio. Perché. Meglio, a volte, avere di meno. Ma averlo.





L’Emilia-Romagna ha i borsisti più ‘ricchi’

Alcune regioni sembrano virtuose, ma spesso sono solo ‘distratte’

In Calabria somme adeguate ma scarsa copertura, in Sardegna l’esatto contrario

, senza dubbio,. Non solo perché gli(un ragazzo iscritto in un ateneo emiliano-romagnolo e residente in un’altra regione nel 2016/2017 è arrivato a prendere quasi 5.500€, un pendolare 3.284€, circa 2.500€ per uno studente residente nel comune sede dell’ateneo che rientra nei parametri per l’accesso alla borsa).. Anche se, va detto, gran parte del merito è da attribuire al sistema universitario, che contribuisce con i fondi necessari a coprire il fabbisogno. A conti fatti, è questa la regione che ha speso di più per le borse di studio: quasi 71milioni di euro.Ci sono, poi, dei casi in cui si riesce a raggiungere la. È il caso dell’, dellee delladove, sempre nell’a.a.2016/2017,dell’università è stata riconosciuta una(attorno ai 700 euro in più rispetto ai minimi ministeriali) e, parallelamente,. Singolare quanto accaduto in: anche qui, ma la. Ancora peggio la situazione inma. Sarebbe forse bastato fare meglio i conti per raggiungere l’ottimo.Ma, come detto, il rispetto dei parametri del Miur non è garanzia di effettivo sostegno. Emblematico quello che è successo in, la regione all’epoca con(32,9%) non ha ricevuto l’assegno pur avendone diritto. Eppure, qui, apparentemente tutto sembra in ordine:, infatti, sono stati perfettamenter (5.118€ per i fuori sede, 2.822€ per i pendolari, 1.929€ per i residenti). Una situazione simile la troviamo in. A questo punto, dimostra maggiore sensibilità una regione come lachedelle borse (solo 3.778€ ai fuori sede: -1.300€ rispetto al minimo) ma, almeno,. Somme, tutte quelle elencate, che per l’a.a.2017/2018 probabilmente dovranno essere riviste: il Miur, con un(n.218), ha infatti adeguato i minimi all’indice ISTAT,. Ciò cambierà gli equilibri tra le regioni o tutto rimarrà invariato?