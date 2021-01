Come fare tantissimi esami la prossima sessione universitaria (e superarli)

Programma gli esami in modo equilibrato

Procurati tutto il materiale

Prepara una tabella di marcia dosando ore e materie

Alterna la pratica alla teoria, anche fra materie diverse!

Aiutati con schemi e riassunti

Le vacanze natalizie sono quasi giunte al termine e come ogni anno, la serenità di uno studente universitario dura ben poco poiché viene interrotta dall', ormai alle porte. Per questo, tutti gli studenti universitari alle prese con più esami nella sessione in partenza tra pochi giorni, trascorse le feste, devono raccogliere tutte le energie per concentrarsi sullo studio il più possibile.Come riuscirci al meglio? Noi di Skuola.net corriamo in tuo aiuto e ti suggeriamo alcune dritte per preparare e superare più esami contemporaneamente!Guarda anche:e di conseguenza anche di carico di studio. È ovvio che un numero limitato di Cfu comporta un programma quantitativamente inferiore rispetto ad un numero alto. Per questo, è fondamentale. In questo modo sarà meno pesante riuscire a sostenere con successo più esami in una sola sessione.Arrivato a questo punto, dovresti esserti procurato già tutto il materiale di studio () previsto neldi ogni insegnamento. Se ancora non lo hai fatto, affrettati a recuperare quello che ti manca. Avere tutto il materiale a disposizione infatti oltre a rendere lo studio della materia completo, consente anche di valutare il carico complessivo del lavoro da preparare per ciascun esame.Dopo esserti procurato tutto il materiale, prima di intraprendere lo studio vero e proprio, organizza preliminarmentein cui stabilisciche quotidianamente investi nello studio,. Indicativamente potresti preparare al massimoper non rischiare di fare troppa confusione, soprattutto se si tratta di esami molto diversi fra loro. Immergerti nello studio di materie diversi infatti, se da una parte può rendere il lavoro più faticoso dall'altra può invece rappresentare. Nella parte conclusiva del tuo piano organizzativo, ricordati di lasciare(in quest'ultima fase, tralascia dunque le altre materie).Molti esami richiedono anche: ci sono infatti materie che presuppongonocome completamento o dimostrazione della teoria. Per questo motivo, trascurare questo aspetto potrebbe rivelarsi un errore fatale. Anche in questo caso,potrebbe rappresentare. Ad esempio, dopo aver studiato a fondo un argomento teorico di una disciplina, per alleggerire lo sforzo mentale, potresti cambiare materia partendo proprio da un'esercitazione pratica (se hai già studiato la teoria, ovviamente) per poi passare di nuovo alla teoria.Quando si studiano più materie in poco tempo, si rischia di fare confusione o di avere dei veri e propri vuoti di memoria. Cosa fare allora? Sicuramente un aiuto concreto ed efficace è quello offerto dallache, distinguendo determinati caratteri, può facilitare la memorizzazione di molti e diversi argomenti. Per questo, è importantementre si procede con lo studio teorico, creandoin cui(ad esempio attraverso l'uso di evidenziatori o penne e matite colorate)In questo modo, con l'ausilio di schemi e mappe,non solo per lama anche per lapiù importanti in caso di qualche dubbio o dimenticanza.